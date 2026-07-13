ANSES: quiénes pueden cobrar el subsidio de contención familiar y cuál es el monto vigente

Para esta situación pueden realizar la solicitud:

madre

padre

representante legal

El solicitante debe acreditar el pago del servicio fúnebre, sepelio o cremación del niño o adolescente menor de 19 años.

Cuál es el monto del subsidio de contención familiar

ANSES fija un monto único para el subsidio de contención familiar, una prestación destinada a colaborar con los gastos derivados del fallecimiento de un jubilado o pensionado. En julio de 2026, el importe establecido para este beneficio es de $15.000, una suma que no varía según el haber que percibía la persona fallecida.

El organismo previsional otorga ese dinero en concepto de reintegro a quienes acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a la prestación. Para cobrar el subsidio, el solicitante debe presentar la documentación exigida por ANSES y realizar el trámite dentro de los plazos previstos por la normativa vigente.

Documentación necesaria para realizar el trámite

ANSES solicita la presentación de documentación obligatoria para evaluar cada solicitud. Los comprobantes deben coincidir con la situación declarada por el solicitante.

La documentación requerida incluye:

DNI

partida de defunción

En los casos de fallecimiento por COVID-19, el cónyuge, conviviente previsional, madre, padre o hijo debe presentar una factura emitida a su nombre. En los casos contemplados por la Ley 27.764, la madre, el padre o el representante legal también deben presentar la factura del servicio extendida a su nombre.

Cómo tramitar el beneficio en ANSES

El primer paso consiste en reunir toda la documentación exigida para el caso correspondiente. La presentación de los documentos resulta obligatoria para iniciar la gestión.

El trámite también puede realizarse en una oficina de ANSES con turno previo. El organismo solicita gestionar un turno antes de asistir a la dependencia elegida.

Si la gestión queda a cargo de otra persona que pueda acreditar el pago del sepelio, la cremación o la inhumación, ANSES fija un plazo específico para iniciar el trámite. La solicitud debe presentarse antes de que se cumpla un año desde la fecha del fallecimiento.