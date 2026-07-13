Alerta de ANSES por estafas virtuales: las recomendaciones oficiales para proteger tus datos personales
El organismo advirtió que nunca solicita información personal, contraseñas ni datos bancarios a través de llamadas, correos o mensajes de texto.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió sobre un aumento de intentos de estafa dirigidos principalmente a jubilados y pensionados. Aunque estas maniobras pueden afectar a cualquier persona, los mayores son más vulnerables debido al contacto frecuente con el organismo por trámites y pagos.
En las últimas semanas se detectaron llamados y mensajes en los que delincuentes se hacen pasar por personal de ANSES, ofreciendo supuestos beneficios económicos, sobre todo en fechas especiales, para obtener datos personales, contraseñas o información bancaria.
Cómo funcionan las estafas que usan el nombre de ANSES
Los intentos de estafa detectados incluyen mensajes que aparentan ser oficiales y que buscan que el beneficiario proporcione información sensible. Según el organismo, las estrategias más frecuentes incluyen:
- Llamadas telefónicas en las que se solicita clave de seguridad o datos de cuentas bancarias.
- Correos electrónicos o mensajes con enlaces a formularios que simulan ser de Anses.
- Publicaciones en redes sociales que prometen beneficios adicionales y redirigen a sitios falsos.
Desde ANSES destacaron que cualquier comunicación que pida datos personales o información financiera fuera de los canales oficiales debe considerarse sospechosa y ser descartada de inmediato.
Qué recomienda ANSES para evitar caer en una estafa
ANSES difundió una serie de recomendaciones destinadas a proteger la información personal de los usuarios y reducir el riesgo de estafas.
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nunca brindar datos personales o bancarios por teléfono, correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería
nunca modificar las claves de homebanking por indicación de terceros durante una llamada telefónica
realizar todos los trámites por los canales oficiales, que son la línea gratuita 130, mi ANSES en su versión web y aplicación, y Atención Virtual
recordar que todos los trámites de ANSES son gratuitos, sin necesidad de gestores o intermediarios
no publicar información personal en posteos públicos o foros de redes sociales, incluso si corresponden a espacios relacionados con ANSES
Cuáles son los únicos canales oficiales para hacer trámites y denuncias
Las personas que detecten intentos de estafa pueden presentar su denuncia a través de la plataforma Mi ANSES en la sección “Denuncias y Reclamos”, o de manera presencial en Avenida Paseo Colón 329, 5° piso, CABA. También se puede enviar por correo postal a la misma dirección o comunicarse por teléfono al 130.
Extremar las precauciones y compartir estas recomendaciones con familiares, especialmente jubilados, resulta fundamental para prevenir fraudes y proteger datos personales.
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