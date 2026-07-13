Alerta de ANSES por estafas virtuales: las recomendaciones oficiales para proteger tus datos personales

nunca brindar datos personales o bancarios por teléfono, correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería

nunca modificar las claves de homebanking por indicación de terceros durante una llamada telefónica

realizar todos los trámites por los canales oficiales , que son la línea gratuita 130, mi ANSES en su versión web y aplicación, y Atención Virtual

recordar que todos los trámites de ANSES son gratuitos , sin necesidad de gestores o intermediarios

no publicar información personal en posteos públicos o foros de redes sociales, incluso si corresponden a espacios relacionados con ANSES

Cuáles son los únicos canales oficiales para hacer trámites y denuncias

Las personas que detecten intentos de estafa pueden presentar su denuncia a través de la plataforma Mi ANSES en la sección “Denuncias y Reclamos”, o de manera presencial en Avenida Paseo Colón 329, 5° piso, CABA. También se puede enviar por correo postal a la misma dirección o comunicarse por teléfono al 130.

Extremar las precauciones y compartir estas recomendaciones con familiares, especialmente jubilados, resulta fundamental para prevenir fraudes y proteger datos personales.