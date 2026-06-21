ARCA detalló los nuevos mínimos y las escalas de Ganancias y Monotributo desde julio

Con estas estimaciones, el acumulado entre enero y junio se ubicaría entre 16,5% y 17%. Actualmente, el piso mensual para comenzar a tributar el Impuesto a las Ganancias es de $2.490.037,88 netos, equivalente a unos $3.000.046 brutos para trabajadores sin cargas de familia. Con el nuevo ajuste, el umbral bruto ascendería a cerca de $3,5 millones.

En caso de confirmarse el dato final de inflación de junio, los nuevos pisos del tributo quedarían configurados de la siguiente manera:

Soltero sin hijos : $3.495.000 bruto y $2.900.000 neto.

: $3.495.000 bruto y $2.900.000 neto. Casado sin hijos : $4.062.000 bruto y $3.371.000 neto.

: $4.062.000 bruto y $3.371.000 neto. Casado con dos hijos: $4.644.000 bruto y $3.847.000 neto.

Este esquema de actualización se articula también con parámetros utilizados por ARCA y tiene impacto indirecto en regímenes como el monotributo, que se ajustan en función de la evolución inflacionaria.

Las subas que se prevén en el Monotributo para julio de 2026

Por otra parte, ARCA avanza con la preparación de la nueva actualización del monotributo, que comenzará a regir desde julio de 2026. La medida implicará subas en las cuotas mensuales, cambios en los topes de facturación y la actualización de parámetros clave que impactarán en millones de pequeños contribuyentes del régimen simplificado.

El ajuste responde al mecanismo semestral establecido por ley, que actualiza las escalas en función de la inflación acumulada de los últimos seis meses. De acuerdo con estimaciones recientes, el incremento promedio rondaría el 14,3%.

Las nuevas escalas, cuyo valor final será confirmado por ARCA, muestran incrementos en todas las categorías del régimen simplificado, con diferencias según se trate de prestación de servicios o venta de bienes muebles. Los montos estimados quedarían conformados de la siguiente manera:

Categoría A: $42.386,74

$42.386,74 Categoría B : $48.250,78

: $48.250,78 Categoría C:

Servicios: $56.501,85



Bienes: $55.227,06

Categoría D:

Servicios: $72.414,10



Bienes: $70.661,26

Categoría E:

Servicios: $102.537,97



Bienes: $92.658,35

Categoría F:

Servicios: $129.045,32



Bienes: $111.198,27

Categoría G:

Servicios: $197.108,23



Bienes: $135.918,34

Categoría H:

Servicios: $447.346,93



Bienes: $272.063,40

Categoría I:

Servicios: $824.802,26



Bienes: $406.512,05

Categoría J:

Servicios: $999.007,65



Bienes: $497.059,41

Categoría K:

Servicios: $1.381.687,90



Bienes: $600.879,51

Las categorías más bajas continúan concentrando la mayor parte de los inscriptos dentro del sistema, especialmente las escalas A y B, que reúnen una porción significativa del padrón total de monotributistas en el país.

El incremento también alcanzará a quienes tienen adherido el pago por débito automático, ya que las cuotas se actualizarán de forma automática con los nuevos valores una vez que entren en vigencia.