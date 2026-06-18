ARCA intimó a Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni, para que justifique sus ingresos
Matías Tabar reconoció que Manuel Adorni pagó 2450 mil dólares para reformar su casa en Indio Cuá y que todas las operaciones se hicieron "en negro".
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó este jueves a Matías Tabar, el contratista que reformó la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio cerrado Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, para que presente documentación vinculada a sus ingresos, actividad económica y movimientos patrimoniales de 2024 a 2025.
Tabar declaró en la investigación que lleva adelante el juzgado del juez federal Ariel Lijo que cobró en efectivo y sin emitir factura alguna los trabajos de reforma de la casa de Adorni, por una suma que ascendió a 245 mil dólares por las refacciones y remodelaciones
El contratista recibió una intimación de la ARCA en la que se le pide que presente, en un plazo máximo de diez días, justificación de ingresos 2024 y 2025 y actividad real, facturación y detalles de obra en la casa de Adorni en Indio Cuá, y compras a proveedores en 2024 y 2025.
En su presentación ante la Justicia en la causa que investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, Tabar declaró a principios de mayo último ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que el Jefe de Gabinete pagó todo en efectivo y no pidió ninguna factura. Su testimonio complicó aún más la situación judicial del jefe de Gabinete.
En su declaración, confirmó que las obras costaron 245 mil dólares que fueron abonados en efectivo y sin factura, y dio detalles de los trabajos y de la modalidad de pago.
Relató además que las reformas duraron unos 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, y puntualizó en qué sectores de la vivienda, que se emplaza sobre un lote de 400 metros cuadrados, se realizaron los trabajos.
Dijo que las refacciones incluyeron la realización de nuevos pisos, trabajos en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.
Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, le dijo al fiscal Pollicita que el monto de la obra fue cancelado en su totalidad por el funcionario en dos etapas. La primera la pagó con 55 mil dólares en 2024 y el saldo lo abonó con 190 mil dólares en 2025.
Además, reveló que durante la realización de los trabajos Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country, con un gasto adicional que, según el arquitecto, ascendió a unos 13 mil dólares.
Ante un pedido del fiscal, Tabar entrego a la Justicia su teléfono celular y brindó detalles sobre las personas que participaron en los trabajos en la casa de fin de semana, comprada a fines de 2024 por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
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