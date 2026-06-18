ARCA intimó a Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni, para que justifique sus ingresos

En su declaración, confirmó que las obras costaron 245 mil dólares que fueron abonados en efectivo y sin factura, y dio detalles de los trabajos y de la modalidad de pago.

Relató además que las reformas duraron unos 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, y puntualizó en qué sectores de la vivienda, que se emplaza sobre un lote de 400 metros cuadrados, se realizaron los trabajos.

manuel adorni dolares

Dijo que las refacciones incluyeron la realización de nuevos pisos, trabajos en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, le dijo al fiscal Pollicita que el monto de la obra fue cancelado en su totalidad por el funcionario en dos etapas. La primera la pagó con 55 mil dólares en 2024 y el saldo lo abonó con 190 mil dólares en 2025.

Además, reveló que durante la realización de los trabajos Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country, con un gasto adicional que, según el arquitecto, ascendió a unos 13 mil dólares.

casa adorni

Ante un pedido del fiscal, Tabar entrego a la Justicia su teléfono celular y brindó detalles sobre las personas que participaron en los trabajos en la casa de fin de semana, comprada a fines de 2024 por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.