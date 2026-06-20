La nena que murió en Panamericana era hija de un músico de Rodrigo Tapari: el mensaje del artista
El artista comunicó la cancelación de las presentaciones programadas para este sábado y envió un mensaje especial a Juan Manuel Toloza, miembro de su grupo.
Tras el trágico accidente ocurrido este sábado en la autopista Panamericana, donde perdió la vida una nena de dos años, el cantante de cumbia tropical Rodrigo Tapari expresó su dolor en las redes sociales. La pequeña víctima era hija de Juan Manuel Toloza, uno de los trombonistas de su grupo musical.
A través de una historia en su cuenta de Instagram, el artista manifestó su apoyo a la familia en este difícil momento y anunció la cancelación de todas las presentaciones que tenía previstas para la jornada de este sábado, luego de que la familia de Toloza se accidentara pasadas las 6 de la mañana.
El mensaje de Rodrigo Tapari tras el accidente en Panamericana donde falleció una nena de 2 años
El artista se pronunció en su cuenta de Instagram tras la tragedia: "Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos. Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia".
La publicación se realizó pocas horas después del siniestro vial, el cual tuvo lugar en la localidad bonaerense de General Pacheco, específicamente a la altura del kilómetro 30 de la Panamericana en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Estremecedor: el video del choque en Panamericana que causó la muerte de una nena
La víctima es Aiona Toloza, quien viajaba con su madre, Camila Martínez, de 27 años, que fue trasladada al Hospital de Pablo Nogués con lesiones de gravedad, y su padre, Juan Manuel Toloza, de la misma edad, que sufrió heridas leves y fue derivado al Hospital de Pacheco.
El hecho ocurrió cuando un Volkswagen Gol conducido por Toloza habría tenido un desperfecto mecánico, se detuvo sobre el segundo carril rápido, en medio de la calzada, y fue embestido violentamente desde atrás por un Renault Captur, causando el fallecimiento de la menor y heridas de consideración en sus progenitores.
Además, Gustavo González Zapata, de 49 años, quien iba al volante del Renault, fue derivado al Hospital de Pacheco por precaución. Otro vehículo, un Chevrolet Meriva, también estuvo involucrado en el accidente.
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