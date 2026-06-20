La nena que murió en Panamericana era hija de un músico de Rodrigo Tapari: el mensaje del artista

Estremecedor: el video del choque en Panamericana que causó la muerte de una nena

La víctima es Aiona Toloza, quien viajaba con su madre, Camila Martínez, de 27 años, que fue trasladada al Hospital de Pablo Nogués con lesiones de gravedad, y su padre, Juan Manuel Toloza, de la misma edad, que sufrió heridas leves y fue derivado al Hospital de Pacheco.

El hecho ocurrió cuando un Volkswagen Gol conducido por Toloza habría tenido un desperfecto mecánico, se detuvo sobre el segundo carril rápido, en medio de la calzada, y fue embestido violentamente desde atrás por un Renault Captur, causando el fallecimiento de la menor y heridas de consideración en sus progenitores.

Además, Gustavo González Zapata, de 49 años, quien iba al volante del Renault, fue derivado al Hospital de Pacheco por precaución. Otro vehículo, un Chevrolet Meriva, también estuvo involucrado en el accidente.

video choque panamericana El video del trágico accidente en la Panamericana.