ARCA: implementará controles a las billeteras virtuales según las transferencias
Ante el avance de las operaciones digitales, ARCA actualizó sus mecanismos de supervisión sobre billeteras virtuales y transferencias para reforzar los controles fiscales.
Con el crecimiento sostenido de los pagos digitales, ARCA reforzó desde mayo de 2026 los controles sobre las billeteras virtuales y las transferencias bancarias. La medida apunta a actualizar los mecanismos de fiscalización frente al avance de nuevas formas de cobro y movimiento de dinero que ganaron protagonismo en los últimos años.
El principal objetivo de ARCA es mejorar el seguimiento de las operaciones realizadas por medios electrónicos y evitar posibles maniobras de evasión. Para ello, el organismo utiliza la información generada por las billeteras virtuales y otras plataformas financieras con el fin de contrastarla con los datos declarados por cada contribuyente.
En este marco, las nuevas disposiciones contemplan un mayor cruce de información entre los movimientos registrados en cuentas digitales y las declaraciones impositivas. Este procedimiento permite detectar diferencias que podrían derivar en requerimientos de documentación adicional o en verificaciones más exhaustivas por parte del organismo.
Desde el ente recaudador remarcan que el propósito no es aplicar sanciones de manera automática, sino verificar que los ingresos percibidos a través de transferencias y plataformas digitales coincidan con la información fiscal presentada.
La intención es fortalecer la transparencia y mejorar el funcionamiento del sistema tributario.
Quienes deben prestar especial atención a estas medidas son los monotributistas, trabajadores independientes y autónomos que utilizan con frecuencia billeteras virtuales para cobrar productos o servicios. Mantener los ingresos correctamente registrados y actualizados ante ARCA resulta clave para evitar observaciones o eventuales inconvenientes fiscales.
Las nuevas medidas de ARCA
Además, ARCA avanzó en la coordinación con distintas plataformas de billeteras virtuales para acceder a información sobre movimientos y operaciones realizadas por los usuarios. Gracias a estos datos, el organismo puede realizar análisis más precisos y elaborar perfiles financieros que faciliten la detección de inconsistencias o posibles incumplimientos tributarios.
La iniciativa busca impulsar una mayor transparencia en un contexto donde los pagos electrónicos y las billeteras virtuales ganan cada vez más terreno frente al efectivo. Por eso, el organismo pone el foco en que los ingresos registrados mediante estos medios estén correctamente respaldados y declarados.
En este escenario, mantener al día la facturación y la información impositiva cobra una relevancia central. Para quienes utilizan con frecuencia transferencias y plataformas digitales para cobrar o recibir dinero, llevar un control ordenado de sus operaciones resulta fundamental para evitar observaciones o requerimientos por parte de ARCA.
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