Bonos de ANSES: este es el grupo de jubilados que no percibirá el extra de $70.000 en julio

El organismo previsional procesa las liquidaciones diferenciando entre haberes mínimos y escalas medias o altas del sistema. Así, el refuerzo de bonos para jubilados queda focalizado exclusivamente en los sectores de menores ingresos.

Prepaga y jubilados

El ajuste del 2,1% se calcula mediante la fórmula de movilidad y se acredita de forma automática. En los haberes más elevados, el impacto nominal es mayor: por ejemplo, una jubilación de $800.000 brutos suma alrededor de $16.800, mientras que los ingresos cercanos al tope registran incrementos superiores en términos absolutos.

Con la actualización, la jubilación máxima se ubica cerca de los $2.770.000 brutos, estableciendo el límite del régimen contributivo sin regímenes especiales. Sin el refuerzo extraordinario, los haberes altos dependen exclusivamente del mecanismo de movilidad para sostener su poder adquisitivo.

Qué pasa con quienes cobran jubilación y pensión

Los jubilados que combinan una jubilación ordinaria con una pensión por viudez o similar En la mayoría de los casos, los jubilados superan el umbral mínimo establecido, por lo que quedan automáticamente fuera del cobro del bono de $70.000 de ANSES. El organismo toma en cuenta el ingreso total para definir la elegibilidad y solo habilita el refuerzo cuando el haber combinado se ubica por debajo del piso fijado, evitando así la superposición de beneficios.

Los titulares pueden revisar el detalle de sus liquidaciones ingresando a Mi ANSES, donde se informa el monto final a percibir. En paralelo, los pagos correspondientes a este sector se acreditan durante la segunda quincena de julio, con un cronograma organizado por terminación de DNI, que comienza el jueves 23 para documentos finalizados en 0 y 1 y continúa de forma escalonada hasta fin de mes.

La ANSES ratificó que el bono para jubilados se mantiene enfocado en quienes perciben haberes mínimos, además de beneficiarios de PNC y PUAM. En tanto, los jubilados de ingresos medios y altos recibirán únicamente el ajuste por movilidad, que se liquida de manera automática junto con los descuentos habituales de obra social.

Para acceder al desglose completo, los beneficiarios deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social en la plataforma oficial. Allí pueden consultar el haber actualizado, el porcentaje aplicado y el monto final sin el refuerzo extraordinario. También es posible realizar consultas en oficinas de atención o a través de la línea 130.

El esquema de la ANSES apunta a equilibrar el sistema previsional: mientras los sectores más vulnerables reciben el refuerzo, las escalas superiores dependen exclusivamente del aumento por movilidad, que se ajusta periódicamente en función de la evolución de la inflación y se refleja en cada liquidación mensual.