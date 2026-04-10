ARCA: las categorías de monotributo que deberán pagar más de $100.000 en abril

Qué incluye la cuota del monotributo

La cuota mensual del monotributo se arma a partir de tres pilares clave que definen el monto final que paga cada contribuyente dentro del esquema de ARCA. Por un lado, está el componente impositivo, que cambia según la categoría y la actividad, ya sea prestación de servicios o comercialización de bienes.

A ese valor se le suma el aporte previsional, destinado al sistema de seguridad social, que permite construir el acceso a una futura jubilación. En paralelo, el monotributo también incluye el pago de la obra social, que asegura cobertura médica para el titular y su grupo familiar, con la opción de sumar aportes extra para mejorar las prestaciones dentro del régimen administrado por ARCA.