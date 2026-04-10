ARCA: las categorías de monotributo que deberán pagar más de $100.000 en abril
La ARCA actualizó el monotributo con una suba del 14,29% y ya hay categorías que pasan los $100.000 por mes.
Durante abril de 2026, el monotributo vuelve a quedar bajo la lupa por el impacto que generan las nuevas actualizaciones en las cuotas. Tras el ajuste aplicado por la ARCA, varias escalas del monotributo ya superan los $100.000 mensuales, lo que reaviva el debate entre contribuyentes.
Esta suba forma parte de las revisiones periódicas del régimen que lleva adelante ARCA, donde los valores se modifican según distintos indicadores económicos. En esta oportunidad, el incremento fue del 14,29%, en sintonía con el avance del Índice de Precios al Consumidor, dejando en evidencia cómo la inflación impacta de lleno en los costos del monotributo.
Qué categorías del monotributo superan los $100.000
Dentro del nuevo cuadro del monotributo, la categoría F se convierte en el punto de referencia inicial tras los ajustes de ARCA. En este nivel, quienes prestan servicios abonan $129.045,32 por mes, mientras que en la venta de bienes la cuota se ubica en $111.198,27. A partir de ahí, los montos del monotributo crecen con fuerza en las escalas superiores.
En la categoría G, los contribuyentes de servicios pagan $197.108,23 y quienes venden productos alcanzan los $135.918,34. El salto se vuelve más pronunciado en la categoría H, donde los valores llegan a $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes. Por su parte, la categoría I eleva aún más la carga: $824.802,26 en servicios y $406.512,05 en bienes.
En los tramos más altos del monotributo, las cifras escalan a niveles significativamente mayores. La categoría J registra cuotas de $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para bienes, mientras que la categoría K, la más alta del régimen administrado por ARCA, alcanza los $1.381.687,90 en servicios y $600.879,51 en bienes.
Qué incluye la cuota del monotributo
La cuota mensual del monotributo se arma a partir de tres pilares clave que definen el monto final que paga cada contribuyente dentro del esquema de ARCA. Por un lado, está el componente impositivo, que cambia según la categoría y la actividad, ya sea prestación de servicios o comercialización de bienes.
A ese valor se le suma el aporte previsional, destinado al sistema de seguridad social, que permite construir el acceso a una futura jubilación. En paralelo, el monotributo también incluye el pago de la obra social, que asegura cobertura médica para el titular y su grupo familiar, con la opción de sumar aportes extra para mejorar las prestaciones dentro del régimen administrado por ARCA.
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