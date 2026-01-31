Argentina está carísima, según el índice Big Mac: tiene el segundo más caro del mundo y superó a EE.UU.

El clásico menú de McDonald’s alcanzó un valor local de US$ 7,37, ubicándose solo por detrás de Suiza, donde cuesta US$ 7,99. Este indicador refleja un fenómeno que se consolidó en el último tiempo: la inflación en dólares, donde los bienes y servicios aumentan su valor en moneda dura incluso en períodos de estabilidad cambiaria.