Argentina está carísima, según el índice Big Mac: tiene el segundo más caro del mundo y superó a EE.UU.
El índice Big Mac ubica a la Argentina solo detrás de Suiza. El precio del combo trepó a US$ 7,37, reflejando el impacto de la "inflación en dólares".
El costo de vida en la Argentina volvió a ser noticia a nivel internacional por un dato que sorprende a los analistas. Según el último ranking global del Índice Big Mac, elaborado por la revista The Economist, el país se posicionó como la segunda economía con el combo más caro del planeta.
El clásico menú de McDonald’s alcanzó un valor local de US$ 7,37, ubicándose solo por detrás de Suiza, donde cuesta US$ 7,99. Este indicador refleja un fenómeno que se consolidó en el último tiempo: la inflación en dólares, donde los bienes y servicios aumentan su valor en moneda dura incluso en períodos de estabilidad cambiaria.
Más caro que en Europa y Estados Unidos
El dato es contundente si se compara con países que históricamente tienen costos de vida elevados y salarios muy superiores a los locales. Con su precio de US$ 7,37, Argentina quedó por encima de:
Uruguay: US$ 6,91.
Noruega: US$ 6,67.
Estados Unidos: US$ 5,79.
La comparación resulta especialmente llamativa dado que el salario promedio argentino, medido en dólares, se mantiene muy por debajo del de esas economías desarrolladas.
El Top 10 de los países más caros, según el índice Big Mac
El listado completo de los lugares donde es más costoso comprar la famosa hamburguesa quedó conformado de la siguiente manera:
Suiza: US$ 7,99.
Argentina: US$ 7,37.
Uruguay: US$ 6,91.
Noruega: US$ 6,67.
Italia: US$ 6,42.
Costa Rica: US$ 5,90.
Estados Unidos: US$ 5,79.
Reino Unido: US$ 5,73.
Suecia: US$ 5,67.
Dinamarca: US$ 5,64.
El índice se utiliza desde 1986 como una referencia informal para comparar el poder adquisitivo de las monedas y analizar los desajustes entre precios, tipo de cambio e ingresos.
