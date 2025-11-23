Descubrí Jujuy en 2026: el destino en medio de la Quebrada lleno de tranquilidad y colores en sus paisajes
Rodeado de colores intensos, tradiciones y un paisaje que parece pintado a mano, este rincón jujeño ofrece tranquilidad, cultura y experiencias al aire libre ideales para cualquier viajero.
Los paisajes del norte argentino siguen cautivando a turistas nacionales e internacionales, y cada año surgen rincones que sorprenden por su belleza natural y su autenticidad cultural. En 2026, este destino jujeño se perfila como uno de los más elegidos por quienes buscan desconexión, aire puro y un entorno de postal rodeado por cerros multicolores.
Además de su tranquilidad característica, el lugar conserva celebraciones tradicionales, artesanías únicas y un vínculo profundo con la tierra. La combinación entre naturaleza, historia y cultura viva lo convierte en una parada imperdible para quienes planean recorrer la Quebrada de Humahuaca en el próximo año.
Qué se puede hacer en Maimará
Este destino del norte argentino combina naturaleza, tradición y experiencias al aire libre. Entre sus actividades más destacadas se encuentran:
- Admirar la Paleta del Pintor, una formación multicolor que corona el paisaje.
- Pasear por sus calles tranquilas, rodeadas de casas de tonos vivos.
- Participar de celebraciones típicas, como la Chaya de Mojones o rituales a la Pachamama.
- Conocer la producción local, desde ferias de artesanos hasta viñedos de altura.
- Explorar senderos y miradores, ideales para disfrutar vistas panorámicas de la Quebrada.
- Vivir experiencias de turismo rural, en contacto directo con familias y productores de la zona.
Su ubicación estratégica lo convierte además en un punto ideal para recorrer Tilcara, Humahuaca y otros paisajes emblemáticos del norte jujeño.
Dónde queda Maimará
El pueblo está ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, zona declarada Patrimonio de la Humanidad por su valor cultural y natural. Con aproximadamente 3.500 habitantes, mantiene la esencia tranquila de las comunidades andinas, rodeado por cerros coloridos y el paso del río Grande.
Cómo llegar a Maimará
Acceder es fácil desde distintos puntos de la provincia:
- A 77 km de San Salvador de Jujuy siguiendo la Ruta Nacional 9, completamente asfaltada.
- Con colectivos regulares desde la terminal capitalina entre las 06:00 y las 22:30.
- También se puede llegar en auto y combinar la visita con destinos cercanos como Tilcara (7 km) o Humahuaca (50 km).
El pueblo ofrece alojamientos familiares, gastronomía local y un entorno ideal para disfrutar el norte argentino de manera auténtica y tranquila.
