Argentina recibió U$S 4.700 millones del FMI y canceló vencimientos

Luego de recibir el visto bueno del directorio del FMI para la última revisión del programa por U$S 44.000 millones, lo que permitió desbloquear un nuevo tramo de desembolsos. De esta forma, el Gobierno canceló vencimientos con el FMI por unos U$S 2.800 millones (capital e intereses), y por ende, las reservas brutas del Banco Central crecieron en el día U$S 2.527 millones, llegando a un total de U$S 27.635 millones, según informó Ámbito.