Suben otra vez los impuestos a los Combustibles Líquidos y el impacto se traslada al surtidor

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

En el caso del gasoil, el aumento será de 14,884 pesos por litro en el impuesto general a los combustibles líquidos, más 1,696 pesos correspondientes al tributo al dióxido de carbono. A ello se suma el tratamiento diferencial previsto en el inciso d) del artículo 7° de la ley, que implica un incremento adicional de 8,059 pesos por litro para determinadas zonas del país.

Ese esquema diferencial alcanza al consumo en el área de influencia conformada por las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe en Mendoza. Allí rige históricamente un tratamiento impositivo particular para el gasoil, con el objetivo de compensar asimetrías logísticas y productivas.

El decreto también establece que el incremento total remanente de las actualizaciones correspondientes a 2024 y 2025 comenzará a regir para naftas y gasoil a partir del 1° de abril de 2026.

Decreto 116/2026:

aviso_338796