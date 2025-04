"Si no pagás, no pasás": extorsionan con un "peaje" a automovilistas en Bernal

La situación fue filmada por César Germán Buisi, el chofer de una camioneta que pasaba por el lugar y que registró las amenazas del grupo. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde causaron indignación.

En el video se observa maderas y gomas incendiadas y una larga fila de autos esperando para pasar por la zona mientras varias personas se aceran a las ventanillas de los conductores a pedirles plata. “Acceso Sudeste, casi llegando al Triángulo Bernal, están mangueando plata", relató el conductor.

De repente, uno de los manifestantes se interpuso en el trayecto de la ambulancia. “Lo que tengas, una monedita, 200 pesos”, le exigió a los gritos al chofer y lo amenazó mientras se paraba al frente de la camioneta, impidiéndole el paso: “No te vamos a dejar pasar y vas a tener que dar la vuelta. Chocame si querés ¿me vas a chocar?”.

acceso sudeste - triangulo de bernal

Ante esta situación, el chofer le respondió: “Está todo filmado. No tengo plata”. La contestación del manifestante fue de total indiferencia: “No me importa flaco”.

Otro manifestante se excusó por el accionar y sostuvo: “Estamos haciendo la colecta porque mataron a un nene”.

“No tengo plata, laburo con plata, no tengo. Soy empleado, cobramos con Mercado Pago. No tengo nada, no tengo un centavo, no manejamos plata nosotros”, insistía el chofer a lo que le respondieron: “Aceptamos transferencia... ¿Qué comés? ¿Aire?”.

Al darse cuenta de que no tenía el dinero que exigían, ambos hombres se retiraron. "¿Y la Policía dónde está? ¿Me pueden decir a dónde está la Policía? Esto está pasando ahora", expresó indignado el conductor.