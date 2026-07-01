Axel Kicillof impulsa una Ley para que los trabajadores de aplicaciones tengan seguro y botón de pánico

Inspecciones a las "tiendas invisibles": Se fiscalizarán los establecimientos que operan a puertas cerradas para exigir condiciones dignas, como sanitarios, agua potable y espacios de descanso, tanto para el personal interno como para los trabajadores que esperan pedidos en la vía pública.

Salud y seguridad laboral: Las empresas estarán obligadas a contratar un seguro de accidentes personales que ofrezca cobertura ante muerte accidental, invalidez y asistencia médica de emergencia durante toda la jornada de trabajo y los trayectos.

Aplicación oficial y financiamiento: Se creará una app móvil oficial que incluirá un botón de pánico y un botón de emergencia en salud. Además, en articulación con el Banco Provincia, se facilitará el acceso a microcréditos para el mantenimiento y la reposición de herramientas vitales como motos y bicicletas.

Además de transparentar el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas, la propuesta toma como fuerte referencia las experiencias regulatorias de países como España y México. A su vez, se apoya legalmente en el reciente "fallo Rappi" de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ratificó las facultades del Ministerio para fiscalizar a estas empresas y reafirmó el principio de relación laboral en la actividad.