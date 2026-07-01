Axel Kicillof impulsa una Ley para que los trabajadores de aplicaciones tengan seguro y botón de pánico
El gobernador Axel Kicillof envió un proyecto para regular plataformas. Busca garantizar derechos, seguros obligatorios y protección a los repartidores.
El gobierno provincial, liderado por Axel Kicillof, presentó en la Legislatura bonaerense un vital proyecto de ley para proteger a los miles de conductores y repartidores de plataformas digitales. La iniciativa busca establecer un marco normativo con derechos laborales elementales tras el fuerte vacío legal dejado por la reciente reforma nacional.
Qué incluye el proyecto de Kicillof para las aplicaciones
El proyecto, elaborado por el Ministerio de Trabajo bonaerense que conduce Walter Correa, busca establecer un piso mínimo de protección para los trabajadores de aplicaciones como Rappi, PedidosYa, Uber o Cabify. La medida cobra especial relevancia considerando que cerca de medio millón de personas desempeñan esta actividad solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La nueva iniciativa provincial se estructura sobre tres ejes principales para mejorar drásticamente las condiciones de los repartidores:
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Inspecciones a las "tiendas invisibles": Se fiscalizarán los establecimientos que operan a puertas cerradas para exigir condiciones dignas, como sanitarios, agua potable y espacios de descanso, tanto para el personal interno como para los trabajadores que esperan pedidos en la vía pública.
Salud y seguridad laboral: Las empresas estarán obligadas a contratar un seguro de accidentes personales que ofrezca cobertura ante muerte accidental, invalidez y asistencia médica de emergencia durante toda la jornada de trabajo y los trayectos.
Aplicación oficial y financiamiento: Se creará una app móvil oficial que incluirá un botón de pánico y un botón de emergencia en salud. Además, en articulación con el Banco Provincia, se facilitará el acceso a microcréditos para el mantenimiento y la reposición de herramientas vitales como motos y bicicletas.
Además de transparentar el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas, la propuesta toma como fuerte referencia las experiencias regulatorias de países como España y México. A su vez, se apoya legalmente en el reciente "fallo Rappi" de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ratificó las facultades del Ministerio para fiscalizar a estas empresas y reafirmó el principio de relación laboral en la actividad.
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