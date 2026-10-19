Axel Kicillof avaló un aumento y docentes cobrarán $3.239.068 antes de Navidad

Preceptor: $842.670 sin antigüedad y $939.044 con 10 años.

$842.670 sin antigüedad y $939.044 con 10 años. Maestro de grado: $973.521 sin antigüedad y $1.079.689 con 10 años.

$973.521 sin antigüedad y $1.079.689 con 10 años. Jornada completa: $1.947.043 sin antigüedad y un tope máximo de $2.159.379 con 10 años.

Con este último nivel salarial correspondiente a la jornada completa, al sumar el Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo) de diciembre, un docente de máxima categoría percibirá un acumulado de $3.239.068 antes de Navidad. Este importante aumento salarial para los trabajadores de la educación busca ganarle a la inflación acumulada durante el último cuatrimestre.

Qué otros puntos incluye el pacto de Axel Kicillof con los gremios

Axel Kicillof pasa a planta permanente a 8.000 trabajadores no docentes y aumenta por encima de la paritaria

Además de la recomposición salarial, el acta paritaria contempla otras medidas de suma relevancia vinculadas directamente con las condiciones laborales diarias y la organización del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires.

Entre los principales puntos institucionales aprobados se destacan:

La implementación definitiva del Boletín Digital para los niveles primario y secundario.

La modificación del Régimen Académico de Secundaria para lograr una mejor organización institucional.

La ampliación de las licencias parentales vigentes.

El avance en la finalización del Convenio Colectivo de Trabajo.

Finalmente, las partes acordaron la reapertura de las negociaciones paritarias en el mes de diciembre para realizar un balance salarial definitivo del año.