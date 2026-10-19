Axel Kicillof avaló un aumento y docentes cobrarán $3.239.068 antes de Navidad
El gobierno de Axel Kicillof acordó una nueva mejora paritaria del 6%. Conocé cómo quedan las escalas salariales y el impacto del aguinaldo a fin de año.
El gobernador Axel Kicillof cerró un nuevo incremento salarial del seis por ciento para los docentes bonaerenses. La propuesta paritaria fue aceptada por amplia mayoría por los principales gremios del sector, garantizando así un importante aumento en los sueldos básicos y en los ingresos de bolsillo justo antes de fin de año.
Cómo quedan las escalas tras el acuerdo con Axel Kicillof
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Los sindicatos AMET, SADOP, SUTEBA y UDOCBA confirmaron que el incremento del 6% se dividirá en dos etapas (octubre y noviembre), tomando como base los sueldos del mes de septiembre de 2026. Esta esperada mejora impactará directamente de manera proporcional tanto en los trabajadores activos como en los jubilados.
Para el mes de octubre de 2026, los sueldos de bolsillo de los maestros quedan conformados de la siguiente manera:
- Preceptor: $818.840 sin antigüedad y $912.472 con 10 años de experiencia.
- Maestro de grado: $945.980 sin antigüedad y $1.049.132 con 10 años.
- Jornada completa: $1.891.960 sin antigüedad y $2.098.264 con 10 años.
Para el mes de noviembre de 2026, las escalas volverán a subir y se ubicarán en los siguientes valores de referencia:
- Preceptor: $842.670 sin antigüedad y $939.044 con 10 años.
- Maestro de grado: $973.521 sin antigüedad y $1.079.689 con 10 años.
- Jornada completa: $1.947.043 sin antigüedad y un tope máximo de $2.159.379 con 10 años.
Con este último nivel salarial correspondiente a la jornada completa, al sumar el Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo) de diciembre, un docente de máxima categoría percibirá un acumulado de $3.239.068 antes de Navidad. Este importante aumento salarial para los trabajadores de la educación busca ganarle a la inflación acumulada durante el último cuatrimestre.
Qué otros puntos incluye el pacto de Axel Kicillof con los gremios
Además de la recomposición salarial, el acta paritaria contempla otras medidas de suma relevancia vinculadas directamente con las condiciones laborales diarias y la organización del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires.
Entre los principales puntos institucionales aprobados se destacan:
- La implementación definitiva del Boletín Digital para los niveles primario y secundario.
- La modificación del Régimen Académico de Secundaria para lograr una mejor organización institucional.
- La ampliación de las licencias parentales vigentes.
- El avance en la finalización del Convenio Colectivo de Trabajo.
Finalmente, las partes acordaron la reapertura de las negociaciones paritarias en el mes de diciembre para realizar un balance salarial definitivo del año.
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