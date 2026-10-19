Axel Kicillof amparó la Resolución 467/2026 y hay feriado: este fin de semana es largo en Buenos Aires
Con la firma del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la gestión de Axel Kicillof estableció los feriados de octubre y un municipio se verá beneficiado.
Mediante la Resolución 467/2026, la gestión de Axel Kicillof formalizó el esquema de feriados y asuetos de octubre para la provincia de Buenos Aires. La medida establece un descanso extra para el personal de la administración pública provincial y de la banca pública, mientras que para el sector privado la adhesión queda a criterio de cada empleador.
En esta oportunidad, la firma del documento favorece a San Antonio de Areco, que tendrá un día no laborable este viernes 23 de octubre, conformando así un fin de semana largo para los habitantes de esa ciudad y, en especial, para aquellos que prestan servicios en el ámbito público.
Por qué feriado este viernes 23 de octubre en San Antonio de Areco
El 23 de octubre se conmemora como la fecha fundacional de San Antonio de Areco porque en ese día del año 1730 el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires decretó la creación de las primeras seis parroquias o curatos de campaña en la provincia, entre los cuales se encontraba la Parroquia de San Antonio de Padua en el Pago de Areco.
A diferencia de otras ciudades hispanoamericanas, San Antonio de Areco no tuvo un acto formal de fundación con acta capitular ni trazado de plaza e intendencia por orden de un conquistador. Su origen fue un proceso paulatino:
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La primera capilla o oratorio (1714–1728): Para protegerse de los ataques indígenas (malones), los vecinos del Pago de Areco prometieron edificar un oratorio en honor a San Antonio de Padua. El terrateniente José Ruiz de Arellano construyó una capilla en su estancia, alrededor de la cual las familias de la zona comenzaron a afincarse.
La elevación a parroquia (23 de octubre de 1730): La decisión de elevar la capilla al rango de parroquia o curato dio jerarquía eclesiástica, civil y administrativa al asentamiento. Esto permitió registrar nacimientos, matrimonios y defunciones, consolidando al caserío como un centro poblado oficial de la campaña bonaerense.
Historiadores y autoridades locales adoptaron la fecha de esa disposición eclesiástica (23 de octubre de 1730) como el hito institucional de origen.
Confirman feriado en San Antonio de Areco mediante la Resolución 467/2026 de la Provincia
Con la firma del ministro Carlos Bianco en la Resolución 467/2026, la provincia de Buenos Aires declaró asueto en San Antonio de Areco por su festividad local. La resolución alcanza de manera obligatoria al personal estatal y bancario bonaerense, mientras que para la industria y el comercio la adhesión será optativa.
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