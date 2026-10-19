Axel Kicillof amparó la Resolución 467/2026 y hay feriado: este fin de semana es largo en Buenos Aires

Por qué feriado este viernes 23 de octubre en San Antonio de Areco

El 23 de octubre se conmemora como la fecha fundacional de San Antonio de Areco porque en ese día del año 1730 el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires decretó la creación de las primeras seis parroquias o curatos de campaña en la provincia, entre los cuales se encontraba la Parroquia de San Antonio de Padua en el Pago de Areco.