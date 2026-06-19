Ciudad de Buenos Aires: cómo es el plan de desendeudamiento familiar y personal que aprobó la Legislatura
La economía libertaria llevó la morosidad de las familias a niveles récord y en la Ciudad buscan instrumentos para que puedan hacer frente a sus obligaciones.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron de la licuación de los salarios de los trabajadores una de las patas fundamentales de su política de desinflación. Ello llevó a que se disparara el endeudamiento de las familias primero y que la morosidad alcanzara niveles récord luego. Frente a este contexto y sin respuesta del gobierno nacional para hacer frente a esta dura situación de las familias, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires decidió dar un paso al frente.
En ese sentido el jueves aprobó por amplia mayoría la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, proyecto impulsado por el legislador Leandro Santoro, de Fuerza por Buenos Aires, que establece líneas de crédito especiales a través del Banco Ciudad para personas con altos niveles de endeudamiento.
El programa contempla préstamos con una tasa nominal anual máxima del 40%, plazos de hasta 36 meses y acceso para empleados, jubilados y monotributistas de categorías bajas y medias. Los fondos se transferirán directamente a los acreedores y se establecerán criterios de prioridad para hogares vulnerables, inquilinos, estudiantes y personas con discapacidad. Esto "le va a permitir a los porteños y porteñas canjear deudas que en algunos momentos de este año y del año pasado se tomaron a tasas de más del 100%", explicó Santoro.
Además, Santoro señaló que el programa "va a incentivar a los bancos privados se puedan adherir con una rebaja del 50% de Ingresos Brutos y la obligación del Banco Ciudad de permitirle a cualquier vecino de la Ciudad que haciéndose cliente del banco, sin ningún tipo de costo, sólo por abrir una cuenta corriente o caja de ahorro, pueda tener derecho a este servicio".
Tras su aprobación Santoro aseguró que esta ley "viene a ayudar en la emergencia a personas que se endeudaron por comprar comida, para pagar gastos corrientes".
Aunque reconoció que "algunos bajo la desesperación y otros bajo la idea de que el programa económico del presidente Milei les iba a permitir en el corto plazo recuperar ese poder adquisitivo que estaban perdiendo", Santoro remarcó que las finanzas de todas las casas quedaron trastocadas por deudas impagables.
"Se equivocaron porque después de tres años la gente en la Argentina, y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, ha sufrido un cepo al salario, un aumento a los gastos fijos y un aumento exorbitante de la taza de interés", explicóen el recinto de la Legislatura porteña.
El legislador opositor le recriminó además a la bancada libertaria que su explicación sobre no intervenir "en los precios de la economía" no aplica a la falta de apoyo a la ley que fue aprobada este jueves.
El esquema propuesto por Santoro empieza con un pedido al Banco Ciudad por parte del ciudadano interesado y luego los fondos se transferirán directamente a los acreedores.
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