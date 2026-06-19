Ciudad de Buenos Aires: cómo es el plan de desendeudamiento familiar y personal que aprobó la Legislatura

Tras su aprobación Santoro aseguró que esta ley "viene a ayudar en la emergencia a personas que se endeudaron por comprar comida, para pagar gastos corrientes".

santoro Leandro Santoro

Aunque reconoció que "algunos bajo la desesperación y otros bajo la idea de que el programa económico del presidente Milei les iba a permitir en el corto plazo recuperar ese poder adquisitivo que estaban perdiendo", Santoro remarcó que las finanzas de todas las casas quedaron trastocadas por deudas impagables.

"Se equivocaron porque después de tres años la gente en la Argentina, y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, ha sufrido un cepo al salario, un aumento a los gastos fijos y un aumento exorbitante de la taza de interés", explicóen el recinto de la Legislatura porteña.

El legislador opositor le recriminó además a la bancada libertaria que su explicación sobre no intervenir "en los precios de la economía" no aplica a la falta de apoyo a la ley que fue aprobada este jueves.

El esquema propuesto por Santoro empieza con un pedido al Banco Ciudad por parte del ciudadano interesado y luego los fondos se transferirán directamente a los acreedores.