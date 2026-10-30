Binance investiga un hackeo a su sistema y la pérdida de unos 6.300 millones de dólares

"Nuestro equipo de seguridad está rastreando la ruta completa del ataque a través del ordenador comprometido, que podría ser el punto de entrada del incidente", indicaron. También anticiparon que publicarán un informe más detallado una vez que logren determinar la causa raíz del problema.

Investigadores de ciberseguridad sostienen que el atacante no habría robado una clave privada del sistema, sino que habría aprovechado una función que permite a una billetera común delegar la ejecución de operaciones en un contrato inteligente. A través de ese mecanismo, habría enviado una ráfaga de 50 autorizaciones firmadas y utilizado el flujo constante de transacciones (nonces) que procesaba la billetera de Binance.

Al acertar una de esas autorizaciones, el atacante activó un contrato de barrido (sweeper contract) no verificado, que extrajo automáticamente millones en USDT, ETH y decenas de altcoins en cuestión de minutos.

Los analistas también detectaron la creación de nuevas direcciones de destino, financiadas inicialmente a través del mezclador de privacidad Tornado Cash. Esta herramienta permite dificultar el rastreo del origen de los fondos al interrumpir la trazabilidad de las operaciones en la blockchain.

En la madrugada de este viernes, la compañía dio más detalles del incidente: "Nuestra investigación inicial sugería que el incidente de seguridad podría haber involucrado una laptop comprometida; sin embargo, nuestra investigación subsiguiente ha descubierto puntos adicionales de brecha".

"Este fue un ataque complejo, y estamos haciendo todo lo posible en coordinación con las fuerzas del orden para resolverlo. Todavía estamos recopilando los hechos, y compartiremos más directamente a medida que los tengamos", ahondaron.

Sobre el restablecimiento de todos los servicios, desde Binance aseguraron que siguen "en camino hacia el cronograma esperado para reanudar el servicio de retiros en 48 horas" y agregaron que "los depósitos siguen sin verse afectados".

Binance estimó el impacto total del episodio en torno a los 6.300 millones de dólares. En paralelo, informó que sus socios consiguieron congelar aproximadamente entre 2.500 millones y 3 mil millones de dólares vinculados al ataque.

La respuesta de Binance

La compañía aseguró que cubrirá las pérdidas con recursos del Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU, por sus siglas en inglés) y fondos corporativos. "Los fondos de los usuarios están completamente seguros", afirmaron. Sin embargo, no precisaron qué proporción de los activos afectados pertenecía a sus clientes.

Como parte de la respuesta inmediata, Binance revocó la autorización de la dirección afectada y trabajó junto con las fuerzas de seguridad y firmas de inteligencia blockchain para rastrear los fondos y avanzar en su recuperación.

Entre las medidas iniciales también dispuso la suspensión temporal de los depósitos y retiros mientras se completaban las verificaciones de seguridad; la revocación de la autorización de la dirección afectada y la intervención de las fuerzas del orden y de socios especializados en inteligencia blockchain para rastrear y recuperar los fondos.

En las últimas horas, la plataforma informó que ya volvió a habilitar los depósitos, que continúan operando con normalidad. Los retiros, en cambio, permanecen suspendidos mientras se completa una actualización del sistema de seguridad utilizado para esas operaciones.

"Esperamos reanudarlos en un plazo de 48 horas y actualizaremos con más detalles", comunicó la empresa en X.