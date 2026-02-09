Cambios en el INDEC: el Gobierno oficializó la salida de Marco Lavagna y designó a su reemplazante
A través del Boletín Oficial, el Ejecutivo aceptó la renuncia del titular del Indec y nombró en su lugar al economista Pedro Lines.
El Gobierno nacional formalizó este lunes cambios en la cúpula del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec ). Mediante el Decreto 91/2026 publicado en el Boletín Oficial, se aceptó la renuncia de Marco Lavagna y se designó a su sucesor al frente del organismo desconcentrado que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Según detalla la normativa, se aceptó la dimisión del licenciado en Economía Marco Lavagna a partir del 2 de febrero de 2026, agradeciéndole los servicios prestados en el desempeño del cargo.
IMPORTANTE: Alerta meteorológica: llega un "tormentón" de 48 horas y la temperatura bajará 15 grados
El nuevo director Pedro Lines
En el mismo texto, el Poder Ejecutivo designó como nuevo titular del organismo al licenciado en Economía Pedro Lines. El nombramiento del nuevo funcionario tiene vigencia retroactiva a partir del 4 de febrero de 2026.
El decreto lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario