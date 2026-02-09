Cambios en el INDEC: el Gobierno oficializó la salida de Marco Lavagna y designó a su reemplazante

El Gobierno nacional formalizó este lunes cambios en la cúpula del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec ). Mediante el Decreto 91/2026 publicado en el Boletín Oficial, se aceptó la renuncia de Marco Lavagna y se designó a su sucesor al frente del organismo desconcentrado que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía.