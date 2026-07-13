Economía libertaria: en la era Milei el consumo de pan se derrumbó 60% y 80% el de facturas

Pinto advirtió además que la crisis también se refleja en un fenómeno que es cada vez más frecuente, el de personas que esperan el remanente de la producción de la tarde para solicitar alimentos, en lugar de comprarlos. "Hoy viene más gente a pedir que a comprar", señalò.

Pinto describió un escenario crítico para el sector. "La situación de los panaderos de la Argentina es crítica. Seguimos en caída libre. Hace dos años y medio nos sentamos en un tobogán y no paramos de caer", afirmó.

Según explicó, la pérdida del poder adquisitivo llevó a que el consumo de pan tradicional retrocediera entre un 50% y un 60%, mientras que las ventas de facturas y productos de pastelería descendieron entre un 85% y un 90%. "En estos tiempos de crisis la gente dejó de consumir pan. Vienen y compran fraccionado, una o dos flautitas", señaló.

Pinto sostuvo además que el impacto económico ya provocó el cierre de unas 2.850 panaderías en todo el país, con una pérdida estimada de 17 mil puestos de trabajo.