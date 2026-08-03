Cerraron más de 40 mil kioscos desde diciembre de 2023 y advierten una crisis peor que la del 2001

Acuña sostuvo que estos comercios utilizan esos productos como complemento de su actividad principal y, por ese motivo, pueden ofrecer precios más bajos que los kioscos tradicionales. A eso se suma el crecimiento de cadenas que, al operar con numerosos locales, pueden compensar las pérdidas de algunos puntos de venta con el rendimiento del resto de la red.

"Por cada kiosco de cadena que abre, cierran entre seis y ocho ya establecidos", aseguró.

El referente de UKRA también comparó el escenario actual con la crisis de 2001 y sostuvo que volvió una práctica que parecía haber quedado atrás: el fiado. "La gente no tiene plata, compra con tarjeta de crédito y volvió el 'te lo pago la semana que viene, cuando cobre'", afirmó.

Si bien el Mundial representó un alivio momentáneo por el aumento de las ventas de figuritas, desde el sector consideran que no alcanzó para revertir la caída del consumo y anticipan un segundo semestre complejo.

A este panorama se suma el fuerte incremento de los costos fijos: "Hay colegas que están pagando más de luz que de alquiler, algo que no había pasado nunca", advirtió.

"Es un sálvese quien pueda. Muchos regalan la mercadería para competir con el de al lado y terminan fundiéndose los dos", resumió.