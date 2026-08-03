Cerraron más de 40 mil kioscos desde diciembre de 2023 y advierten una crisis peor que la del 2001
Desde la Unión de Kiosqueros aseguran que el consumo se desplomó, aumentaron los costos y cada día bajan la persiana unos 50 comercios en todo el país.
Desde diciembre de 2023 cerraron 41.000 kioscos tradicionales en todo el país, en el marco de una de las peores crisis que atraviesa el sector y que sus referentes ya comparan con la de 2001.
"Se nota que hay menos plata en el bolsillo. La gente va reacomodando sus gastos y el kiosco pierde. El rubro está castigado", describió el vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Ernesto Acuña, quien explicó que la cantidad de locales pasó de 100.000 hace dos años y medio a apenas 59.000 en la actualidad, lo que equivale al cierre de unos 50 kioscos por día.
Según indicó, las ventas cayeron alrededor de un 50% en barrios de clase media de la Ciudad de Buenos Aires, como Villa Urquiza, Caballito y Villa Crespo. En el sur porteño, el conurbano bonaerense y el interior del país, el panorama es aún más complejo, con comercios que venden hasta tres veces menos que hace tres años. En contraste, en zonas de mayor poder adquisitivo como Puerto Madero, Recoleta y Belgrano, la baja ronda el 20%.
Los datos coinciden con el último informe de la consultora Scentia, que registró una caída interanual del 4,6% en el consumo del canal kioscos durante junio y un retroceso mensual del 4,4%. En lo que va del año, el sector acumula una baja del 2,3%.
Desde UKRA atribuyen esta situación tanto a la pérdida del poder de compra como al crecimiento de la competencia. En los últimos años proliferaron las cadenas de kioscos y también aumentó la venta de golosinas y productos de consumo masivo en supermercados, farmacias e incluso verdulerías.
Acuña sostuvo que estos comercios utilizan esos productos como complemento de su actividad principal y, por ese motivo, pueden ofrecer precios más bajos que los kioscos tradicionales. A eso se suma el crecimiento de cadenas que, al operar con numerosos locales, pueden compensar las pérdidas de algunos puntos de venta con el rendimiento del resto de la red.
"Por cada kiosco de cadena que abre, cierran entre seis y ocho ya establecidos", aseguró.
El referente de UKRA también comparó el escenario actual con la crisis de 2001 y sostuvo que volvió una práctica que parecía haber quedado atrás: el fiado. "La gente no tiene plata, compra con tarjeta de crédito y volvió el 'te lo pago la semana que viene, cuando cobre'", afirmó.
Si bien el Mundial representó un alivio momentáneo por el aumento de las ventas de figuritas, desde el sector consideran que no alcanzó para revertir la caída del consumo y anticipan un segundo semestre complejo.
A este panorama se suma el fuerte incremento de los costos fijos: "Hay colegas que están pagando más de luz que de alquiler, algo que no había pasado nunca", advirtió.
"Es un sálvese quien pueda. Muchos regalan la mercadería para competir con el de al lado y terminan fundiéndose los dos", resumió.
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