Ciudad: una familia que alquila necesitó más de $3,3 millones para no caer en la pobreza

Entre ambos umbrales, pobreza y clase media, se ubican los sectores vulnerables y los denominados "sectores medios frágiles", de acuerdo con la clasificación del organismo estadístico porteño.

El costo de la vivienda también tiene un peso determinante en estos cálculos, según el informe oficial, en el cuarto trimestre de 2025 los alquileres promedio de departamentos usados en la Ciudad alcanzaron los $484.985 para unidades de un ambiente, $658.196 para dos ambientes y $1.008.258 para tres ambientes. Solo entre enero y febrero, los alquileres aumentaron en promedio un 5,5%, mientras que a lo largo de 2025 acumularon una suba del 37,6%.

Con esos valores, una familia tipo que alquila un departamento de dos o tres ambientes necesita ingresos superiores a $2.300.000 para no ser considerada pobre y más de $3.350.000 mensuales para ubicarse dentro de la clase media. De acuerdo con estimaciones oficiales, alrededor del 35% de los hogares porteños vive en viviendas alquiladas.

En febrero, los bienes registraron una suba promedio del 1,9%, mientras que los servicios, que tienen mayor incidencia en el gasto de los hogares de clase media, aumentaron 3%. En la comparación interanual, los bienes acumularon un alza del 26,3% y los servicios del 36,1%.

Dentro de la canasta de alimentos, el aumento de la carne fue uno de los factores más relevantes. En los primeros dos meses del año acumuló una suba del 11,2% y en los últimos doce meses del 50,1%, muy por encima de la inflación bimestral del 5,7% y de la interanual del 32,4%.

La medición de inflación de la Ciudad suele mostrar mayores incrementos en los rubros vinculados a los servicios, ya que se calcula sobre una estructura de gastos más actualizada. Sin embargo, en febrero se destacó el fuerte aumento del precio de la carne, que subió 7,3% en el mes.