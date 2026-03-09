Ciudad: una familia que alquila necesitó más de $3,3 millones para no caer en la pobreza
Impulsadas por el aumento de los alimentos y servicios, las canastas de pobreza e indigencia subieron por encima de la inflación porteña y el ingreso necesario aumentó cerca de $70.000 en febrero.
Por el fuerte aumento en alimentos y servicios, las canastas de pobreza e indigencia registraron en febrero subas superiores a la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que una familia que alquila necesitó $3,3 millones de ingreso mensual para ser de clase media.
Según datos del Instituto de Estadística y Censos porteño, mientras la inflación porteña fue del 2,6%, la canasta de indigencia aumentó 3,15% y la de pobreza 3,6%. El incremento de los alimentos impactó principalmente en la canasta de indigencia, mientras que el aumento de los servicios incidió con mayor fuerza en la canasta de pobreza.
En ese contexto, para pertenecer a la clase media una familia tipo (compuesta por dos adultos de 35 años y dos hijos de 9 y 6 años) necesitó en febrero ingresos mensuales por $2.269.215, unos $70.000 más que en enero. Ese monto representa un aumento cercano al 3% respecto de los $2.201.157 necesarios el mes anterior.
Si se suma el costo de alquilar una vivienda, el ingreso necesario para mantener ese nivel socioeconómico se eleva a más de $3.350.000 mensuales.
En cuanto a la línea de pobreza, una familia tipo necesitó ingresos superiores a $1.440.147 en febrero para no ser considerada pobre, frente a los $1.396.660 requeridos en enero. Para no caer en la indigencia, el ingreso mínimo se ubicó en $791.579, por encima de los $767.413 del mes anterior.
Entre ambos umbrales, pobreza y clase media, se ubican los sectores vulnerables y los denominados "sectores medios frágiles", de acuerdo con la clasificación del organismo estadístico porteño.
El costo de la vivienda también tiene un peso determinante en estos cálculos, según el informe oficial, en el cuarto trimestre de 2025 los alquileres promedio de departamentos usados en la Ciudad alcanzaron los $484.985 para unidades de un ambiente, $658.196 para dos ambientes y $1.008.258 para tres ambientes. Solo entre enero y febrero, los alquileres aumentaron en promedio un 5,5%, mientras que a lo largo de 2025 acumularon una suba del 37,6%.
Con esos valores, una familia tipo que alquila un departamento de dos o tres ambientes necesita ingresos superiores a $2.300.000 para no ser considerada pobre y más de $3.350.000 mensuales para ubicarse dentro de la clase media. De acuerdo con estimaciones oficiales, alrededor del 35% de los hogares porteños vive en viviendas alquiladas.
En febrero, los bienes registraron una suba promedio del 1,9%, mientras que los servicios, que tienen mayor incidencia en el gasto de los hogares de clase media, aumentaron 3%. En la comparación interanual, los bienes acumularon un alza del 26,3% y los servicios del 36,1%.
Dentro de la canasta de alimentos, el aumento de la carne fue uno de los factores más relevantes. En los primeros dos meses del año acumuló una suba del 11,2% y en los últimos doce meses del 50,1%, muy por encima de la inflación bimestral del 5,7% y de la interanual del 32,4%.
La medición de inflación de la Ciudad suele mostrar mayores incrementos en los rubros vinculados a los servicios, ya que se calcula sobre una estructura de gastos más actualizada. Sin embargo, en febrero se destacó el fuerte aumento del precio de la carne, que subió 7,3% en el mes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario