Oportunidad en hipermercados: lanzan una liquidación imperdible con 70% de rebaja en artículos de hogar
Una promoción con rebajas en productos seleccionados para cambiarle la cara o darle frescura a tu casa.
Las grandes cadenas de supermercados diversificaron su oferta comercial más allá de los alimentos y las bebidas. Es habitual encontrar en sus góndolas desde electrodomésticos e indumentaria hasta bazar y bazar decorativo con liquidaciones competitivas.
En esta oportunidad, la cadena de supermercados Jumbo lanzó un paquete de promociones especiales para el hogar, ofreciendo descuentos de hasta el 70% tanto en sus sucursales físicas como en su plataforma de compra online.
Supermercados con descuento de hasta el 70% en productos para el hogar
La campaña incluye rebajas sustanciales en elementos de cocina y bazar de marcas reconocidas del mercado:
- Hudson: Toda la línea de cocina cuenta con un 25% de descuento, posicionando la sartén en $32.786, la bifera en $34.836, el wok en $42.486 y la cacerola en $51.936.
- Carol: Presenta un 70% de descuento en artículos seleccionados, dejando la sartén a $33.239 y el wok a $56.744.
- Krea: La marca de bazar ofrece un 40% de descuento en moldes, asaderas y fuentes de diversos materiales como porcelana, vidrio templado y cerámica.
Un recorrido por la sucursal de Jumbo Palermo expuso una amplia variedad de objetos de diseño con el 70% de descuento aplicado con todos los medios de pago:
- Relojes de pared: Opciones de diseño Krea desde $2.639.
- Cuadros decorativos: Variedad de láminas y lienzos con motivos de playa desde $1.199, además de cuadros de aplicación Hoja a $8.069.
- Cestería y almacenamiento: Canastos de mimbre y fibra natural con 70% de rebaja y cajas decorativas de cerámica en formato regalo a $6.734.
- Espejos y portarretratos: Espejos para pared a $7.049 y portarretratos línea Cairo desde $2.924, junto a floreros de cerámica, floreros de vidrio y portavelas.
Desde la cadena recordaron que estas oportunidades de compra se encuentran disponibles tanto en los locales presenciales como en la tienda web con envíos a domicilio o retiro sin cargo en sucursal.
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