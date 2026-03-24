Consultoras prevén una inflación por del 3% para marzo: fuerte impacto en combustibles por la guerra en Medio Oriente

Milei Caputo

"Gracias a nuestra política que logramos sacar el país a flote. Pasamos a una inflación que está en torno al 30% y probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primer mandato, la terminaremos por exterminar”, afirmó.

La afirmación sorprendió a propios y extraños, ya que significó un cambio en su pronóstico. De agosto del 2026, ahora dice que será a fines de su mandato, en diciembre de 2027. Un año de diferencia. No explicó por qué demoraría ese tiempo. Tampoco admitió que ya no será en agosto.