Consumo: se desploman las ventas de ropa y calzado, pero la gente se endeuda para comer
Empresarios de esos sectores expresaron su preocupación por la situación que atraviesan: “Sobran zapatos, pero falta gente que pueda comprarlos”, señalaron.
Como casi todos los sectores de la economía que dependen del consumo popular, los empresarios del sector textil y del calzado expresaron que las ventas siguen desplomándose, sobre todo los consumidores usan la tarjeta de crédito para comprar alimentos.
“El problema más importante que tenemos es la caída de la demanda. La gente está comprando comida con tarjeta, no ropa ni zapatos”, advirtió Pedro Bergaglio, presidente de la Cámara del Sweater.
En entrevista en el streaming Inteligencia Empresarial, el empresario indicó que desde que se abrieron indiscriminadamente las importaciones se generó un exceso de oferta que el mercado no puede absorber.
En ese sentido, precisó que gracias a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei “se abrieron más de 14.000 nuevas CUIT de importadores, y hoy el 60% de la ropa que se usa en la Argentina es importada”.
De hecho, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) informó que, medidos en moneda constante, los precios de la indumentaria y el calzado bajaron más de un 30% desde 2023, mientras los servicios subieron 53%.
No obstante, Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, aclaró que la baja de precios no responde a mayor competencia sino al sobrestock: “Sobran zapatos, pero falta gente que pueda comprarlos”, resumió.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también advirtieron sobre la necesidad de reactivar los planes de pago con tarjeta y promover medidas que estimulen el consumo. “Sin poder adquisitivo, ninguna industria se sostiene”, plantearon.
Los empresarios coinciden en que el desafío del Gobierno para 2026 será recuperar la demanda interna. La estabilidad fiscal, dicen, ya no alcanza si las familias no pueden llenar el changuito, ni siquiera endeudándose con tarjetas de crédito cuyos resúmenes no pueden pagar a fin de mes, como ocurre en la actualidad.
En efecto, la deuda con tarjetas creció un 55% real entre julio de 2024 e igual mes de 2025, según los últimos datos oficiales del Banco Central, con la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Santa Cruz en la cima del ranking de deuda por habitante.
Según datos oficiales, en julio de 2025 el total de deudores con tarjetas de crédito en el país alcanzó las 11,5 millones de personas, casi el 25% de la población.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario