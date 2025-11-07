Consumo: se desploman las ventas de ropa y calzado, pero la gente se endeuda para comer

compras consumo comercio.jpg

No obstante, Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, aclaró que la baja de precios no responde a mayor competencia sino al sobrestock: “Sobran zapatos, pero falta gente que pueda comprarlos”, resumió.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también advirtieron sobre la necesidad de reactivar los planes de pago con tarjeta y promover medidas que estimulen el consumo. “Sin poder adquisitivo, ninguna industria se sostiene”, plantearon.

Los empresarios coinciden en que el desafío del Gobierno para 2026 será recuperar la demanda interna. La estabilidad fiscal, dicen, ya no alcanza si las familias no pueden llenar el changuito, ni siquiera endeudándose con tarjetas de crédito cuyos resúmenes no pueden pagar a fin de mes, como ocurre en la actualidad.

En efecto, la deuda con tarjetas creció un 55% real entre julio de 2024 e igual mes de 2025, según los últimos datos oficiales del Banco Central, con la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Santa Cruz en la cima del ranking de deuda por habitante.

Según datos oficiales, en julio de 2025 el total de deudores con tarjetas de crédito en el país alcanzó las 11,5 millones de personas, casi el 25% de la población.