Contrabando de celulares: absorbería el 35% del mercado y provoca graves pérdidas fiscales
Un nuevo informe detalló el grave impacto económico del contrabando de celulares desde Paraguay. Conocé las marcas y modelos que dominan este mercado.
El contrabando de teléfonos celulares alcanzó niveles críticos en la Argentina y ya representaría el 35% de las ventas anuales. Esta cifra indica que uno de cada tres dispositivos ingresa mediante canales irregulares, evadiendo controles aduaneros y tributarios correspondientes, a pesar de tratarse de equipos totalmente legítimos y originales.
El impacto en la economía y la millonaria pérdida de recaudación
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Según un informe privado al que tuvo acceso minutouno.com, el volumen de este mercado paralelo creció sostenidamente impulsado por una brecha de precios que oscila entre el 30% y el 35% frente al canal formal, llegando incluso al 40% en los modelos de alta gama. Las cifras documentadas reflejan el tamaño del problema:
- Volumen de ventas: sobre un mercado anual estimado en 9,2 millones de unidades, la venta paralela supera los 3,2 millones de dispositivos por año.
- Dinero en circulación: el circuito informal moviliza unos 1.858 millones de dólares, acercándose peligrosamente a los 2.311 millones de dólares generados por la venta legal.
- Perjuicio fiscal: la pérdida de recaudación para el Estado nacional asciende a 410 millones de dólares, lo que equivale a 656.000 millones de pesos.
Este fenómeno se profundizó de la mano de la persistente brecha cambiaria y la apertura parcial de importaciones iniciada a fines de 2024. Todo esto genera, además de la caída en la recaudación, una fuerte presión competitiva desleal sobre el sector del retail formal y enorme preocupación entre todos los fabricantes locales.
Las distribuidoras en Paraguay y los modelos más buscados
El esquema de envío irregular hacia la Argentina está liderado principalmente por tres grandes distribuidoras ubicadas en territorio paraguayo: Cellshop, New zone y Mega. Desde allí, los equipos ingresan al país y se comercializan de forma masiva aprovechando la gran diferencia de precios.
Entre las marcas y modelos específicos que más empujan este mercado ilegal se encuentran:
- Motorola: Moto G06 y Moto G17.
- Samsung: Galaxy A16 y Galaxy A07.
- Infinix: Smart 10/20 y Hot 60/70.
- Xiaomi: Redmi 14C.
- Otras marcas: OPPO A05 y Nubia Music 2.
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