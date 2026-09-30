Contrabando de celulares: absorbería el 35% del mercado y provoca graves pérdidas fiscales

Volumen de ventas: sobre un mercado anual estimado en 9,2 millones de unidades, la venta paralela supera los 3,2 millones de dispositivos por año.

sobre un mercado anual estimado en 9,2 millones de unidades, la venta paralela supera los 3,2 millones de dispositivos por año. Dinero en circulación: el circuito informal moviliza unos 1.858 millones de dólares, acercándose peligrosamente a los 2.311 millones de dólares generados por la venta legal.

el circuito informal moviliza unos 1.858 millones de dólares, acercándose peligrosamente a los 2.311 millones de dólares generados por la venta legal. Perjuicio fiscal: la pérdida de recaudación para el Estado nacional asciende a 410 millones de dólares, lo que equivale a 656.000 millones de pesos.

Este fenómeno se profundizó de la mano de la persistente brecha cambiaria y la apertura parcial de importaciones iniciada a fines de 2024. Todo esto genera, además de la caída en la recaudación, una fuerte presión competitiva desleal sobre el sector del retail formal y enorme preocupación entre todos los fabricantes locales.