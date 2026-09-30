Para evitar su impacto en la inflación postergan otra vez la actualización de los impuestos a los combustibles
Javier Milei y Luis Caputo apelaron otra vez al viejo manuel del kirchnerismo para quitar más presión sobre los precios y contener la inflación.
Tras la breve desaceleración de la inflación experimentada en agosto, todos los analistas anticipan que en septiembre se revirtió esta tendencia y los precios comenzaron a tomar impulso una vez más. Frente a ello, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, volvieron a apelar al viejo manual del kirchnerismo para intentar contener precios y resolvieron postergar otra vez la actualización automática de los Impuestos a los Combustibles.
Así quedó plasmado en el Decreto 1126/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, Caputo y del Jefe de Gabinete, Diego Santilli. Allí se dispuso postergar la aplicación de los incrementos impositivos sobre la nafta y el gasoil, que estaban previstos para comenzar el 1° de octubre. La nueva fecha establecida por decreto es el 1° de noviembre de 2026.
De esta manera se modifica el Decreto 617/2025, que había establecido un esquema de postergación parcial de los aumentos derivados de las actualizaciones de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.
La decisión alcanza a los incrementos remanentes correspondientes a las actualizaciones de los años 2024 y 2025, además de los correspondientes al primer y segundo trimestre de 2026. El decreto aclara que no se elimina la actualización de los impuestos, sino que se difiere nuevamente su aplicación.
Entre los considerandos de la medida, el gobierno libertario advirtió que la postergación tiene como objetivo continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible.
Los impuestos alcanzados son montos fijos establecidos por la Ley 23.966 y se actualizan trimestralmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa todos los meses el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El esquema también contempla un monto diferencial del impuesto sobre los combustibles para el gasoil destinado al consumo en determinadas zonas de la Patagonia y en el departamento de Malargüe, Mendoza.
Decreto 1126/2026:
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