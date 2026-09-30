Para evitar su impacto en la inflación postergan otra vez la actualización de los impuestos a los combustibles

Luis Caputo y Javier Milei

Los impuestos alcanzados son montos fijos establecidos por la Ley 23.966 y se actualizan trimestralmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa todos los meses el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El esquema también contempla un monto diferencial del impuesto sobre los combustibles para el gasoil destinado al consumo en determinadas zonas de la Patagonia y en el departamento de Malargüe, Mendoza.

Decreto 1126/2026: