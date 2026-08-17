Crisis de consumo: las ventas del Día del Niño cayeron 2,5% pese a las promociones

Sin embargo, el balance general expuso la cautela de los consumidores frente a la realidad económica:

El 43,6% de los locales indicó haber alcanzado ventas en línea con sus proyecciones.

de los locales indicó haber alcanzado ventas en línea con sus proyecciones. El 41,7% reconoció que la fecha estuvo por debajo de lo estimado (un 38,1% la calificó como "peor" y un 3,6% como "mucho peor").

reconoció que la fecha estuvo por debajo de lo estimado (un 38,1% la calificó como "peor" y un 3,6% como "mucho peor"). Apenas un 14,7% logró un balance favorable (12,7% "mejor" y 2% "mucho mejor").

Para el 36% de los comerciantes el evento aportó algo de movimiento pero sin alterar el panorama de fondo, un 35,5% reportó un impacto moderado y un 19,3% aseguró que la fecha tuvo una incidencia nula. Solo el 9,1% consideró que la celebración funcionó como un dinamizador estructural, operando en la práctica más como un alivio transitorio de liquidez y rotación de stock.

El detalle rubro por rubro: caídas generalizadas

El ajuste en el consumo se reflejó en una retracción interanual de las unidades vendidas en todos los sectores relevados: