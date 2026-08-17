Crisis de consumo: las ventas del Día del Niño cayeron 2,5% pese a las promociones
Pese a una batería de descuentos y financiación en cuotas aplicada por más del 80% de los comercios, el relevamiento sectorial evidenció un escenario ajustado.
El reciente festejo del Día del Niño dejó un saldo comercial moderado y por debajo de las expectativas de reactivación general que proyectaba el sector pyme, aunque en concordancia con la crisis de consumo que atraviesa el país, producto de las políticas del Gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con el último informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la demanda se comportó de manera sumamente selectiva, priorizó los tickets de menor escala y postergó las decisiones de compra hasta el último momento.
"A pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala", alertaron desde la entidad empresaria, en un contexto atravesado por restricciones presupuestarias y un poder adquisitivo ajustado.
Números del relevamiento del Día del Niño: promociones, tickets y expectativas incumplidas
El informe técnico detalló que más del 80% de los comercios implementaron algún tipo de promoción, destacándose el uso de la tarjeta de crédito (elegida por el 55,3% de los compradores) y los beneficios por pago en efectivo (aprovechados por el 46,2%).
En este marco, el ticket promedio de compra alcanzó los $45.892, lo que significó un incremento nominal frente a los $33.736 registrados en la misma fecha del año anterior.
Sin embargo, el balance general expuso la cautela de los consumidores frente a la realidad económica:
- El 43,6% de los locales indicó haber alcanzado ventas en línea con sus proyecciones.
- El 41,7% reconoció que la fecha estuvo por debajo de lo estimado (un 38,1% la calificó como "peor" y un 3,6% como "mucho peor").
- Apenas un 14,7% logró un balance favorable (12,7% "mejor" y 2% "mucho mejor").
Para el 36% de los comerciantes el evento aportó algo de movimiento pero sin alterar el panorama de fondo, un 35,5% reportó un impacto moderado y un 19,3% aseguró que la fecha tuvo una incidencia nula. Solo el 9,1% consideró que la celebración funcionó como un dinamizador estructural, operando en la práctica más como un alivio transitorio de liquidez y rotación de stock.
El detalle rubro por rubro: caídas generalizadas
El ajuste en el consumo se reflejó en una retracción interanual de las unidades vendidas en todos los sectores relevados:
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Jugueterías: El ticket promedio se ubicó en $45.038, registrando una contracción interanual del 4,8%.
Indumentaria y accesorios: El gasto promedio fue de $42.344, con una merma en las ventas del 4,1% en la comparación con el año pasado.
Calzado y marroquinería: Presentó un retroceso interanual del 3,1%, con un ticket promedio medido en $50.680.
Librerías: El ticket se posicionó en $38.279, marcando una baja del 1,8%.
Equipos de audio, video, celulares y accesorios: Fue el rubro con menor caída porcentual (-1%), con un ticket de compra que promedió los $51.136.
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