Crisis económica: la industria sufrió en julio su mayor retroceso en los últimos 16 meses
Doce de las dieciséis divisiones del sector manufacturero relevadas sufrieron caídas en julio, según el “Índice de producción industrial manufacturero” (IPIM).
La industria volvió a ubicarse en terreno negativo y registró una importante caída en julio, donde los sectores mostraron comportamientos distintos entre sí, con amplia mayoría de retrocesos, con excepción de los sectores vinculados a la refinación del petróleo y la madera.
Según el “Índice de producción industrial manufacturero” (IPIM), publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el sector mostró una variación negativa de 4,9% respecto al mismo mes del año anterior.
En la medición mensual el desempeño fue peor: registró una merma del 5% contra junio, la más pronunciada en lo que va del año y su mayor derrumbe en los últimos 16 meses. En cuanto a la pérdida en los siete primeros meses del corriente año, es de 2,6%.
En concreto, doce de las dieciséis divisiones del sector manufacturero relevadas por el organismo oficial sufrieron caídas en julio, con virtuales derrumbes "Otros equipos, aparatos e instrumentos" (-31,4%), "Maquinaria y equipo" (-26,7%) y "Prendas de vestir, cuero y calzado" (-15,9%).
Como se anticipó, solo “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (+8,1%), “Madera, papel, edición e impresión” (+7,1%), “Otros equipos de transporte” (+2,6%) e “Industrias metálicas básicas” (+1,6%), tuvieron el mes pasado registros positivos.
Cómo le cada a cada rubro en julio
De mejor a peor, así le fue a cada una de las divisiones del sector manufacturero relevadas por el Indec para el IPIM:
- Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: +8,1%
- Madera, papel, edición e impresión: +7,1%
- Otros equipos de transporte: +2,6%
- Industrias metálicas básicas: +1,6%
- Alimentos y bebidas: -0,5%
- Sustancias y productos químicos: -1,3%
- Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -5,4%
- Productos de metal: -8,4%
- Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -9,1%
- Productos de caucho y plástico: -9,1%
- Productos de tabaco: -12,3%
- Productos minerales no metálicos: -12,6%
- Productos textiles: -13%
- Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,9%
- Maquinaria y equipo: -26,7%
- Otros equipos, aparatos e instrumentos: -31,4%
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