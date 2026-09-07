Crisis en la industria cervecera: cae el consumo, cierran locales y recortan la producción

Según la información difundida, la medida se produjo en un contexto de fuerte caída en las ventas y dificultades financieras vinculadas a la retracción del consumo y a la mayor competencia de productos importados.

La presión por el crecimiento de las importaciones

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Investigación en Negocios y Exportación (CIEN) sobre estadísticas oficiales, las importaciones de cerveza crecieron un 293% durante los primeros cuatro meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.

El crecimiento de los productos importados intensificó la competencia en un mercado debilitado por la caída del consumo y con empresas locales que enfrentan costos operativos cada vez más elevados.

Con persianas que bajan, plantas que reducen su actividad y una demanda que sigue sin recuperarse, la crisis atraviesa a toda la cadena cervecera argentina, desde los productores artesanales hasta las grandes compañías industriales.