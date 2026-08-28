Calvario: recurrió a una plataforma de contenido erótico para pagar deudas y terminó extorsionada
Melany, una trabajadora de la salud patagónica, se endeudó por la crisis y terminó atada a una agencia internacional que la extorsiona por USD 3.500.
La precarización salarial y el ahogamiento financiero que atraviesan sectores clave de la salud en la Argentina continúan arrojando historias límite. El calvario de Melany, una técnica en hemoterapia de 34 años, expuso con crudeza la trampa oculta detrás de las promesas de libertad financiera en las redes sociales y el hostigamiento de agencias de contenido para adultos.
Su estremecedor testimonio, revelado originalmente en una investigación periodística, fue retomado y comentado en las últimas horas en los noticieros de C5N, donde se analizó el flagelo de las deudas bancarias y el modus operandi de estas organizaciones virtuales.
Melany —nombre de ficción elegido para proteger su identidad— vive en el sur del país y sus inconvenientes comenzaron en 2025 cuando, tras independizarse y afrontar gastos corrientes como la compra de un electrodoméstico, los intereses de las tarjetas de crédito comenzaron a acorralarla. Con un sueldo fijo en el sistema de salud patagónico que no cubría los aumentos de la canasta básica y el alquiler, el saldo en rojo se hizo insostenible.
En medio de esa presión, y bombardeada por las recurrentes imágenes de supuestos éxitos económicos en Instagram y TikTok, decidió abrir una cuenta en OnlyFans como una supuesta vía de escape.
Contratos a ciegas, explotación y una exigencia violenta
El salto a la plataforma derivó casi de inmediato en un contacto virtual. A través del algoritmo, una supuesta agencia la reclutó y, bajo la promesa de derivarla al mercado internacional para no trabajar en Argentina, Melany firmó un contrato a prueba por seis meses sin leer las cláusulas, según Infobae.
Lo que siguió fue un espiral de degradación. La agencia comenzó a pedirle contenido cada vez más explícito y humillante, tomando el control absoluto de la cuenta. Respondían a los suscriptores haciéndose pasar por ella, mientras la retenían en la precariedad: de todas las ganancias generadas, la joven apenas recibió USD 300, ya que los intermediarios se quedaban con el 70% de los ingresos.
"Lloraba sola porque nadie sabía lo que estaba haciendo" , relató sobre las guardias en el hospital alternadas con las grabaciones en la soledad de su departamento.
La ruptura, las amenazas y el saldo pendiente
Cuando la situación anímica se tornó insostenible, recurrió a su hermana, estudiante de abogacía, quien la instó a cerrar el perfil, iniciar terapia y bloquear los contactos. Fue en ese momento cuando se desató la campaña de hostigamiento: la agencia comenzó a exigirle USD 3.500 como "compensación" por supuestas pérdidas e inversiones no recuperadas, enviándole mensajes intimidatorios con tono amenazante.
Acorralada por la falta de respuestas del sistema formal, Melany debió dejar su departamento para regresar a la casa de su madre, mientras se ganaba la vida manejando un vehículo de aplicaciones por las noches para saldar las deudas bancarias. Hoy, con los chats bloqueados y en pleno proceso de recuperación psicológica, le queda una incertidumbre imposible de borrar: los 12 videos explícitos que grabó continúan circulando en servidores internacionales sin que sepa exactamente en qué manos terminaron, dejando una rotunda advertencia para quienes idealizan el negocio digital.
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