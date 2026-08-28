Calvario: recurrió a una plataforma de contenido erótico para pagar deudas y terminó extorsionada

Lo que siguió fue un espiral de degradación. La agencia comenzó a pedirle contenido cada vez más explícito y humillante, tomando el control absoluto de la cuenta. Respondían a los suscriptores haciéndose pasar por ella, mientras la retenían en la precariedad: de todas las ganancias generadas, la joven apenas recibió USD 300, ya que los intermediarios se quedaban con el 70% de los ingresos.

"Lloraba sola porque nadie sabía lo que estaba haciendo" , relató sobre las guardias en el hospital alternadas con las grabaciones en la soledad de su departamento.

La ruptura, las amenazas y el saldo pendiente

Cuando la situación anímica se tornó insostenible, recurrió a su hermana, estudiante de abogacía, quien la instó a cerrar el perfil, iniciar terapia y bloquear los contactos. Fue en ese momento cuando se desató la campaña de hostigamiento: la agencia comenzó a exigirle USD 3.500 como "compensación" por supuestas pérdidas e inversiones no recuperadas, enviándole mensajes intimidatorios con tono amenazante.

Acorralada por la falta de respuestas del sistema formal, Melany debió dejar su departamento para regresar a la casa de su madre, mientras se ganaba la vida manejando un vehículo de aplicaciones por las noches para saldar las deudas bancarias. Hoy, con los chats bloqueados y en pleno proceso de recuperación psicológica, le queda una incertidumbre imposible de borrar: los 12 videos explícitos que grabó continúan circulando en servidores internacionales sin que sepa exactamente en qué manos terminaron, dejando una rotunda advertencia para quienes idealizan el negocio digital.