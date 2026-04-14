Crisis en PAMI: transportistas se suman al paro y denuncian meses sin cobrar

A pesar de ese panorama, muchos prestadores continúan con la tarea diaria, aunque con limitaciones cada vez más marcadas. “Tengo de tres a cinco llamados por día pidiendo transporte. Tenemos muchísimo trabajo, lo que no tenemos es la capacidad económica para tomarlos”, explicó.

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Además del impacto laboral, el conflicto tiene consecuencias directas en la vida de las familias que dependen del servicio. “La población que trasladamos son realmente de lo más vulnerable”, subrayó Merlo, quien también hizo hincapié en el vínculo humano que se construye con los pacientes: “Somos el primer eslabón que tiene la familia para comunicarle al centro, al colegio, a la terapia, cómo está la persona”.

Finalmente, dejó una reflexión crítica sobre el contexto general: “Yo soy muy respetuoso de todo la democracia y de todos los presidentes democráticos, pero creo que este presidente va a pasar a la historia por ser el menos humano. Totalmente fuera de empatía, porque no tiene nada, pues lo único que le interesa es los números y nada más”.

De esta manera, el conflicto en PAMI se profundiza y suma nuevos actores, en un escenario que amenaza con afectar seriamente la atención de miles de personas en todo el país.