La morosidad sigue en alza y alcanzó al 12% en bancos durante abril 2026

El circuito vicioso entre la alta morosidad y las tasas elevadas en el crédito al consumo

Respecto a las familias, 1816 destacó una aceleración en el deterioro de la cartera irregular. Cabe recordar que los segmentos más comprometidos son las tarjetas de crédito y los préstamos personales, mientras que los créditos prendarios e hipotecarios presentan menores niveles de mora, aunque también vienen aumentando mes a mes.

"Parte de la dificultad para que los préstamos se recuperen es que las tasas activas siguen siendo muy altas en términos reales, justamente por la elevada morosidad. En los primeros 17 días hábiles de mayo, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio de un préstamo personal bancario fue del 66,9%, frente al 68,8% del mismo período de enero. En ese lapso, la tasa de REPO bajó del 39,3% al 20,3%", detalla el informe.

Considerando que el 26,7% de las personas con algún crédito en el sistema (bancos, billeteras u otras entidades, financieras o no) registra una situación irregular, la consultora considera "que, al menos hasta las elecciones del año próximo, difícilmente el crédito a las familias pueda ser un motor relevante de la actividad económica, como ocurrió en el pasado".

El panorama es aún más alarmante en las entidades no financieras, que concentran el 17% del total de préstamos al sector privado y donde predominan las fintechs. En abril, la morosidad de este segmento saltó del 30,7% al 31,5%. Más de la mitad de ese financiamiento corresponde a Tarjeta Naranja y Mercado Libre.

1816 subrayó que estos datos anticipados fueron "calculados con la misma metodología que nos permitió anticipar con exactitud las tres cifras de irregularidad de los Informes de Bancos de enero, febrero y marzo".

Desde el BCRA señalaron hace unas semanas que los bancos ya empezaban a mostrar mejoras en el cumplimiento de pagos, algo que por ahora no se refleja en los números. También afirmaron que no utilizarán fondos públicos para resolver situaciones particulares, descartando cualquier tipo de subsidio a las familias afectadas.