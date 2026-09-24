Crisis total: Granja Tres Arroyos ofreció pagar los salarios de sus trabajadores con "pollos"
Trabajadores de la planta de La Lonja, en Pilar, denunciaron que la empresa pretendía saldar parte de los sueldos adeudados mediante la entrega de pollos.
La profunda crisis financiera que atraviesa Granja Tres Arroyos, una de las firmas avícolas más importantes de la Argentina, alcanzó un punto de máxima tensión tras una insólita propuesta a su personal. Según denunciaron los propios trabajadores a través del medio Pilar a Diario, la compañía ofreció entregar cajas de pollo como parte de pago para intentar saldar los salarios adeudados en la planta ubicada en el partido de Pilar.
La polémica medida fue planteada como un paliativo en medio de las negociaciones con los representantes gremiales, en un escenario atravesado por el concurso preventivo de acreedores que tramita la empresa para reestructurar una deuda millonaria de US$ 350,9 millones. Sin embargo, para los empleados, la oferta de cobrar remuneraciones en especie generó un fuerte rechazo e indignación, reflejando el nivel de precarización al que llegó el conflicto laboral.
Crisis en Granja Tres Arroyos: el deterioro de una de las principales empresas avícolas del país
El panorama en la compañía venía deteriorándose debido a un pronunciado desplome en la producción y una acumulación constante de cheques rechazados que comprometieron su sostenibilidad. A esta delicada situación se sumó una ola masiva de cesantías que dejó un saldo de 1.200 despidos en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 50 afectaron directamente a la sede de Pilar, 700 a la planta de Capitán Sarmiento y 450 a la de Esteban Echeverría.
En este contexto de incertidumbre y despidos masivos, el intento de cancelar deudas laborales entregando mercadería en lugar de dinero expone la extrema fragilidad de la compañía y mantiene en vilo a decenas de familias trabajadoras que exigen el cobro formal de sus haberes.
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