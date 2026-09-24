Crisis total: Granja Tres Arroyos ofreció pagar los salarios de sus trabajadores con "pollos"

Crisis en Granja Tres Arroyos: el deterioro de una de las principales empresas avícolas del país

El panorama en la compañía venía deteriorándose debido a un pronunciado desplome en la producción y una acumulación constante de cheques rechazados que comprometieron su sostenibilidad. A esta delicada situación se sumó una ola masiva de cesantías que dejó un saldo de 1.200 despidos en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 50 afectaron directamente a la sede de Pilar, 700 a la planta de Capitán Sarmiento y 450 a la de Esteban Echeverría.