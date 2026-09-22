Salarios en Argentina: cuánto piden ganar los trabajadores en septiembre, sector por sector

Desde la consultora aclararon que estas cifras funcionan como una referencia de las expectativas dentro del mercado laboral, ya que muestran cuánto dinero solicitan las personas al postularse a nuevas oportunidades de trabajo. No representan necesariamente los salarios efectivamente abonados por las empresas.

Los sectores con mayores pretensiones salariales

Minería, Petróleo y Gas: $2.278.436.

Ingeniería Civil y Construcción: $2.092.070.

Administración, Contabilidad y Finanzas: $2.061.864.

Ingenierías: $2.018.897.

Gerencia y Dirección General: $1.990.312.

Recursos Humanos y Capacitación: $1.883.546.

Legales: $1.685.138.

Comercial, Ventas y Negocios: $1.597.018.

Aduana y Comercio Exterior: $1.593.249.

Marketing y Publicidad: $1.591.094.

Diseño: $1.496.768.

Producción y Manufactura: $1.475.007.

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.464.060.

Abastecimiento y Logística: $1.435.919.

Educación, Docencia e Investigación: $1.416.181.

Naviero, Marítimo y Portuario: $1.412.245.

Departamento Técnico: $1.366.352.

Salud, Medicina y Farmacia: $1.352.766.

Enfermería: $1.312.442.

Oficios y Otros: $1.251.617.

Secretarias y Recepción: $1.190.503.

Gastronomía y Turismo: $1.108.224.

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.062.810.

La cantidad de registros por actividad

El relevamiento también muestra diferencias en la cantidad de salarios pretendidos considerados en cada sector. Comercial, Ventas y Negocios reúne 596.997 registros, mientras que Abastecimiento y Logística suma 469.932 y Administración, Contabilidad y Finanzas alcanza los 426.121.

Estos volúmenes permiten dimensionar la cantidad de postulaciones incluidas en el análisis, aunque no implican que todos los sectores tengan el mismo nivel de participación dentro del mercado laboral.