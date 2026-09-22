Salarios en Argentina: cuánto piden ganar los trabajadores en septiembre, sector por sector
Minería, construcción, Administración e Ingenierías encabezan el listado, con pretensiones salariales superiores a los $2 millones mensuales.
Las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a mostrar diferencias entre los distintos sectores durante septiembre de 2026.
Según un relevamiento de Bumeran, Minería, Petróleo y Gas encabeza el listado de septiembre, con una pretensión salarial promedio de $2.278.436, calculada sobre 5.893 registros.
En segundo lugar se ubica Ingeniería Civil y Construcción, con $2.092.070, seguida por Administración, Contabilidad y Finanzas, con $2.061.864. En tanto, el área de Ingenierías registra una pretensión promedio de $2.018.897.
Entre los sectores con expectativas salariales más elevadas también aparecen Gerencia y Dirección General, con $1.990.312; Recursos Humanos y Capacitación, con $1.883.546; y Legales, con $1.685.138.
En el extremo opuesto se encuentran Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con una media de $1.062.810, y Gastronomía y Turismo, con $1.108.224. También se ubica entre los valores más bajos el sector de Secretarias y Recepción, con $1.190.503.
Desde la consultora aclararon que estas cifras funcionan como una referencia de las expectativas dentro del mercado laboral, ya que muestran cuánto dinero solicitan las personas al postularse a nuevas oportunidades de trabajo. No representan necesariamente los salarios efectivamente abonados por las empresas.
Los sectores con mayores pretensiones salariales
- Minería, Petróleo y Gas: $2.278.436.
- Ingeniería Civil y Construcción: $2.092.070.
- Administración, Contabilidad y Finanzas: $2.061.864.
- Ingenierías: $2.018.897.
- Gerencia y Dirección General: $1.990.312.
- Recursos Humanos y Capacitación: $1.883.546.
- Legales: $1.685.138.
- Comercial, Ventas y Negocios: $1.597.018.
- Aduana y Comercio Exterior: $1.593.249.
- Marketing y Publicidad: $1.591.094.
- Diseño: $1.496.768.
- Producción y Manufactura: $1.475.007.
- Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.464.060.
- Abastecimiento y Logística: $1.435.919.
- Educación, Docencia e Investigación: $1.416.181.
- Naviero, Marítimo y Portuario: $1.412.245.
- Departamento Técnico: $1.366.352.
- Salud, Medicina y Farmacia: $1.352.766.
- Enfermería: $1.312.442.
- Oficios y Otros: $1.251.617.
- Secretarias y Recepción: $1.190.503.
- Gastronomía y Turismo: $1.108.224.
- Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.062.810.
La cantidad de registros por actividad
El relevamiento también muestra diferencias en la cantidad de salarios pretendidos considerados en cada sector. Comercial, Ventas y Negocios reúne 596.997 registros, mientras que Abastecimiento y Logística suma 469.932 y Administración, Contabilidad y Finanzas alcanza los 426.121.
Estos volúmenes permiten dimensionar la cantidad de postulaciones incluidas en el análisis, aunque no implican que todos los sectores tengan el mismo nivel de participación dentro del mercado laboral.
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