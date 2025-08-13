La inflación de julio fue del 1,9%, según INDEC: acumula un 17,3% en el año

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1955705977975517640&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en julio de 2025 respecto de junio y acumularon un alza de 17,3% en los últimos siete meses https://t.co/ccjTNTu3PD pic.twitter.com/AEai0sBmfL — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2025

Qué estimaban las consultoras sobre el dato de la inflación del mes de julio

Flourish, Eco Go y LCG, tres de las consultoras más citadas, coincidieron en que los alimentos y bebidas experimentaron subas moderadas o incluso bajas puntuales durante las últimas semanas de julio.

En el caso de Eco Go, el incremento promedio de los alimentos consumidos en el hogar fue de apenas 0,03% en la cuarta semana del mes, lo que marcó una desaceleración de 0,4 puntos respecto a la semana anterior. Considerando también los alimentos fuera del hogar, la consultora proyectó un aumento total del 1,8% mensual en el sector.

Por su parte, LCG destacó caídas semanales en verduras (-4,3%), carnes (-1,6%) y frutas (-1,3%), que compensaron incrementos en lácteos (3,8%) y bebidas e infusiones (1,1%). La inflación promedio durante las cuatro semanas de julio se estimó en 0,7% mensual, mientras que, al excluir panificados, subiría a 1,1%.

C&T proyectó un IPC de 1,9% mensual y un descenso en la variación interanual de 38,8% a 35,5%. Según esta consultora, la dinámica de precios estuvo influenciada por factores estacionales, especialmente ligados al turismo durante las vacaciones de invierno, así como por un aumento notable en verduras, el más alto desde marzo pasado. Además, calcularon una inflación núcleo de 1,4% mensual, la más baja desde mayo de 2020, excluyendo componentes regulados y estacionales.