Cyber Monday: ya se vendieron más de 4 millones de productos
Qué fue lo más elegido por los argentinos, desde artículos de cuidado personal hasta tecnología en el Cyber Monday.
Transcurridas las primeras horas del tercer día del Cyber Monday, una de las fechas comerciales más esperadas del año, Mercado Libre registró más de 4 millones de productos vendidos desde el inicio del evento, marcando un fuerte pulso de consumo a nivel nacional.
La propuesta de valor del e-commerce se basó en descuentos de hasta el 45% y esquemas de financiación de hasta 18 cuotas sin interés. A estas promociones se sumaron los envíos gratuitos en compras a partir de $15.000 para los usuarios adheridos al programa de lealtad Meli+.
El ranking de los productos más vendidos del Cyber Monday
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Los datos relevados por la plataforma durante los primeros dos días del evento reflejaron un comportamiento de compra dividido entre las adquisiciones de uso diario y las grandes inversiones tecnológicas.
El ranking según la cantidad de unidades vendidas estuvo encabezado por el cuidado personal y el consumo cotidiano:
- Óleo nutrición capilar
- Sérum facial de Ácido Hialurónico
- Cápsulas de café
- Kit de internet Starlink
- Caja de sidra
En contraste, el listado de los productos que generaron mayor facturación estuvo dominado por la conectividad, los electrodomésticos y los dispositivos de alta gama:
- Aire acondicionado Split inverter
- Kit de internet Starlink
- Smart TV 55"
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Consola PS5
Logística, entregas en 48 horas y envíos gratis
El volumen de ventas estuvo acompañado por un fuerte despliegue de distribución a lo largo del país. Según las estadísticas oficiales de la compañía, durante estas jornadas iniciales el 84% de los envíos fue gratis, mientras que el 68% se entregó en un plazo de hasta 48 horas.
“Este año en Mercado Libre hemos ido fortaleciendo nuestra operación logística en todo el país, para que miles de vendedores puedan llegar más rápido y con más envíos gratis a los consumidores”, aseguró Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.
El ejecutivo remarcó que el objetivo de esta fuerte inversión en infraestructura es lograr que “cada vez más personas tengan una experiencia de compra ágil y confiable”, combinando variedad de productos, descuentos y seguridad transaccional.
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