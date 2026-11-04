Cyber Monday: ya se vendieron más de 4 millones de productos

Óleo nutrición capilar

Sérum facial de Ácido Hialurónico

Cápsulas de café

Kit de internet Starlink

Caja de sidra

En contraste, el listado de los productos que generaron mayor facturación estuvo dominado por la conectividad, los electrodomésticos y los dispositivos de alta gama:

Pixabay

Aire acondicionado Split inverter

Kit de internet Starlink

Smart TV 55"

Apple iPhone 17 Pro Max

Consola PS5

Logística, entregas en 48 horas y envíos gratis

El volumen de ventas estuvo acompañado por un fuerte despliegue de distribución a lo largo del país. Según las estadísticas oficiales de la compañía, durante estas jornadas iniciales el 84% de los envíos fue gratis, mientras que el 68% se entregó en un plazo de hasta 48 horas.

“Este año en Mercado Libre hemos ido fortaleciendo nuestra operación logística en todo el país, para que miles de vendedores puedan llegar más rápido y con más envíos gratis a los consumidores”, aseguró Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

El ejecutivo remarcó que el objetivo de esta fuerte inversión en infraestructura es lograr que “cada vez más personas tengan una experiencia de compra ágil y confiable”, combinando variedad de productos, descuentos y seguridad transaccional.