El Gobierno aprobó paritarias y un gremio pasará a tener un salario básico de $1.747.093
Se trata de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que rubricó un nuevo acuerdo para personal de clubes de campo y gimnasios.
Con el aval del Gobierno, la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) rubricó un nuevo entendimiento en lo que respecta a paritarias y el Personal de Clubes de Campo (comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 805/23) tendrá una suba salarial, tal como ocurrió con el Personal de Gimnasios también.
El acuerdo de paritarias para trabajadores de Gimnasios: cuánto cobrarán en octubre
La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) selló un entendimiento paritario con la Cámara de Gimnasios de Argentina (CGA). La negociación estipula una suba acumulativa del 5,28% para el trimestre agosto-octubre de 2026, la cual se abonará de manera escalonada: un 1,9% para agosto (con carácter retroactivo sobre los valores de julio), un 1,7% en septiembre y un 1,6% en octubre, tomando en cada paso como base el haber del mes anterior.
Tras la aplicación de esta grilla, las escalas salariales básicas para el mes de octubre quedaron conformadas de la siguiente manera:
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Guardavidas: $1.747.093
Supervisores: $1.539.698
Coordinadores deportivos: $1.425.858
Personal administrativo: $1.287.697
Maestranza y camareros: $1.112.451
Profesores de Educación Física: $8.348 por hora (en recintos que superen los cinco trabajadores).
Este ajuste sucede al incremento del 8,75% acordado en junio para el período mayo-julio, etapa en la que se blanquearon asignaciones no remunerativas incorporándolas a los básicos. El documento firmado con la CGA contempla además una cláusula de absorción ante posibles sumas fijas o bonos decretados por el Gobierno nacional, e incluye el compromiso de retomar las conversaciones en noviembre de 2026 para revisar el índice inflacionario y pactar el tramo final del año, que concluye el 31 de diciembre.
Cuál es el aumento para los trabajadores de Clubes de Campo
Según lo estipulado en el acuerdo paritario del CCT 805/23, los trabajadores del sector recibirán un aumento del 5% con los sueldos de diciembre de 2026. La suba se aplicará directamente sobre las remuneraciones conformadas de noviembre. Además, el sindicato remarcó que el incremento será íntegramente remunerativo, de modo que incidirá en los adicionales salariales, las horas extraordinarias y el pago del segundo medio aguinaldo.
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