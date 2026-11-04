El Gobierno aprobó paritarias y un gremio pasará a tener un salario básico de $1.747.093

Guardavidas: $1.747.093

Supervisores: $1.539.698

Coordinadores deportivos: $1.425.858

Personal administrativo: $1.287.697

Maestranza y camareros: $1.112.451

Profesores de Educación Física: $8.348 por hora (en recintos que superen los cinco trabajadores).

Este ajuste sucede al incremento del 8,75% acordado en junio para el período mayo-julio, etapa en la que se blanquearon asignaciones no remunerativas incorporándolas a los básicos. El documento firmado con la CGA contempla además una cláusula de absorción ante posibles sumas fijas o bonos decretados por el Gobierno nacional, e incluye el compromiso de retomar las conversaciones en noviembre de 2026 para revisar el índice inflacionario y pactar el tramo final del año, que concluye el 31 de diciembre.