De cuánto va a ser la inflación de julio, según el REM del Banco Central

PBI, desocupación, TAMAR, comercio exterior

El informe también vuelca las estimaciones para otras variables macroeconómicas. Para el Producto Interno Bruto (PIB) se proyecta una contracción de 0,4% en el segundo trimestre ajustado por estacionalidad. Para el último trimestre del año, la expansión crece 0,1 punto porcentual, por lo que el 2026 cerraría con un aumento del 1%, siendo 3,4 puntos porcentuales inferior al PIB de 2025.

La tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre de 2026 fue estimada en 7,7% de la Población Económicamente Activa (mismo valor que la encuesta previa) y esperan una tasa de 7,5% para el cuarto trimestre del año (igual que el relevamiento previo).

El dólar estimado según el REM del Banco Central.

Para la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) de los bancos privados la estimación es 0,1 puntos porcentuales mayor (22,4%) para agosto -equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,84%- y 0,2 para 2026 (22,2%), equivalente a una TEM de 1,82%.

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectan para 2026 que las exportaciones totalicen US$100.207 millones (+US$207 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones US$76.773 millones (+US$373 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado sería de US$23.434 millones (-US$166 millones que en el REM anterior).

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero es de un superávit de $15,6 billones para 2026 (-$146.000 millones respecto del REM previo). Ningún participante espera un superávit primario inferior a los $9 billones para este año.