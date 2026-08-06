De cuánto va a ser la inflación de julio, según el REM del Banco Central
La entidad monetaria publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio, con todas las proyecciones del mercado con respecto a inflación, dólar, desocupación y PBI.
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, presentó en conferencia de prensa el Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente al segundo trimestre de 2026, al tiempo que la entidad monetaria publicó este jueves el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio pasado.
Este relevamiento permite un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo sobre la evolución de la economía argentina y es generado a partir de una encuesta realizadas entre 45 participantes, divididos en 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.
En primer lugar, los analistas suponen una inflación de 2% para el séptimo mes, manteniéndose sin variaciones respecto al REM anterior. Sin embargo, cuando se mira el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual, las proyecciones se desaceleraron 0,2 puntos porcentuales hasta 29,8%.
Respecto del IPC Núcleo (que elimina los factores de estacionalidad), el conjunto de participantes del REM ubica sus estimaciones para julio en 1,8% (-0,1 puntos porcentuales contra el informe previo).
En cuanto al dólar, el mercado estima un tipo de cambio levemente más barato que contra el REM de junio: lo proyecta a $1.512 ($-0,4) para agosto y $1.652 hacia el fin de año ($-20,7); es decir, arrojaría una variación interanual de 14,1% respecto de diciembre de 2025.
PBI, desocupación, TAMAR, comercio exterior
El informe también vuelca las estimaciones para otras variables macroeconómicas. Para el Producto Interno Bruto (PIB) se proyecta una contracción de 0,4% en el segundo trimestre ajustado por estacionalidad. Para el último trimestre del año, la expansión crece 0,1 punto porcentual, por lo que el 2026 cerraría con un aumento del 1%, siendo 3,4 puntos porcentuales inferior al PIB de 2025.
La tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre de 2026 fue estimada en 7,7% de la Población Económicamente Activa (mismo valor que la encuesta previa) y esperan una tasa de 7,5% para el cuarto trimestre del año (igual que el relevamiento previo).
Para la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) de los bancos privados la estimación es 0,1 puntos porcentuales mayor (22,4%) para agosto -equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,84%- y 0,2 para 2026 (22,2%), equivalente a una TEM de 1,82%.
En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectan para 2026 que las exportaciones totalicen US$100.207 millones (+US$207 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones US$76.773 millones (+US$373 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado sería de US$23.434 millones (-US$166 millones que en el REM anterior).
Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero es de un superávit de $15,6 billones para 2026 (-$146.000 millones respecto del REM previo). Ningún participante espera un superávit primario inferior a los $9 billones para este año.
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