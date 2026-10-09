Día de la Madre: hasta cuándo y dónde Banco Provincia tiene 30% de descuento y cuotas sin interés
Para el Día de la Madre, Banco Provincia presentó beneficios en shoppings y comercios, además de facilidades de financiación a través de su plataforma digital.
De cara al Día de la Madre, el Banco Provincia dispuso un paquete integral de descuentos y opciones de financiación para facilitar la adquisición de obsequios y acompañar a los hogares. La propuesta incluye rebajas directas y planes en cuotas utilizando las tarjetas de la entidad.
Descuentos y topes de reintegro en comercios adheridos
El beneficio principal consiste en un 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el banco.
- Fechas de vigencia: la promoción regirá durante los fines de semana correspondientes al viernes 9 y sábado 10, y se repetirá el viernes 16 y sábado 17 de octubre.
- Rubros incluidos: la medida alcanza a shoppings y comercios adheridos de indumentaria, casas de deportes, jugueterías, librerías comerciales y de texto, farmacias, perfumerías, ópticas y bicicleterías.
- Tope de devolución: el reintegro establecido cuenta con un límite de $40.000 por transacción.
Adicionalmente, los usuarios de tarjetas de crédito Mastercard podrán acceder a una acción promocional exclusiva en grandes centros comerciales (como Alto Avellaneda, DOT, Soleil, Aldrey y Bahía Blanca Plaza Shopping) presentando tickets de compra acumulados por un monto igual o superior a $100.000 para recibir una mochila de regalo.
Financiación en la plataforma de e-commerce
Por su parte, la tienda virtual de la entidad continuará ofreciendo facilidades tras el evento inicial de octubre. Desde el martes 13 al domingo 18 de octubre, la plataforma Provincia Compras habilitará un esquema de 12 cuotas sin interés aplicable a artículos de perfumería, beauty, fitness, moda, bicicletas, parlantes y smartwatches.
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