Dolarización, bimonetarismo y cierre del Banco Central: "Tres cosas ridículas"

“La dolarización es inviable en Argentina e imposible de llevar a la práctica porque implicaría un salto devaluatorio enorme. Si se hace la cuenta de pesos circulando en la economía contra dólares en el Banco Central, se iría a un salto cambiario de más de diez veces; esa cuenta da cerca de $5.000 (por dólar), siendo optimista", calculó.

Indicó además que "de la parte de Javier Milei intentan confundir con cuestiones técnicas confusas, como los pasivos remunerados, el stock del Leliq (letras de liquidez) del BCRA, que tiene los depósitos del otro lado, que si vos sumaras a los pesos esos otros pesos potenciales (el stock del Leliq) la relación daría un tipo de cambio ni siquiera de $5.000, sino mucho más alto, entonces no se podría".

"Si ellos pretenden avanzar por ahí, deberían implementar un Plan Bonex, pisar todos los depósitos y dar a cambio de eso un bono de largo plazo", analizó D'Attellis, al tiempo que agregó que "son cosas que ya ocurrieron con la convertibilidad de los 90".

En esta línea, puntualizó que "los representantes atrás de esta idea son los mismos que fracasaron con esto hace 20 años, que estaban corridos de la escena pública, y que ahora vuelven a salir con la misma receta que ya les fracasó, Roque Fernández, Carlos Rodríguez, Domingo Cavallo".

Para el economista, la dolarización "lejos de ser una solución para Argentina sería un problemón", pues recordó: "La crisis del 2001 fue consecuencia, entre otras cosas, de esa rigidez cambiaria y de que el BCRA había pasado a ser una caja de conversión y el que en realidad manejaba la política monetaria era la Reserva Federal" de EEUU. "Ahora sería lo mismo, con un agravante, que la dolarización es irreversible", aseveró.

Con respecto al bimonetarismo, D'Attellis sostuvo que "es un análisis parecido" al de la dolarización que, en concreto, "no aporta mucho", ya que "lo que establecería, al final del camino, es que circulen las monedas de manera normal y que los precios puedan establecerse en dólares; es decir, que circulen los precios y los dólares sin que cambie nada", explicó.

En oposición, el economista planteó que "Argentina tiene que intentar combatir el bimonetarismo, que empieza a darse de hecho, y no asumirlo legalmente porque no generaría ningún beneficio".

Finalmente, afirmó que "lo de cerrar el Banco Central es ridículo" porque "no hay país del mundo que no se maneje con un banco central". En tal caso, "la política monetaria te la manejaría Estados Unidos" y no se estaría contemplando el otro rol de la autoridad monetaria, de regulación, control, supervisión del sistema financiero, de la intermediación financiera, enumeró.

"Si se saca el organismo de control imagínense el riesgo que tendrían los depósitos, que estarían en manos de instituciones financieras y asumirían cualquier tipo de riesgo porque nadie los regularía ni controlaría", sentenció.