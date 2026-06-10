Duty free shops: habilitan la instalación de tiendas libres de impuestos en pasos fronterizos terrestres

Las compras que realicen los viajeros en estas tiendas quedarán encuadradas dentro del régimen de equipaje, es decir, el mismo sistema que regula qué y cuánto puede traer una persona al ingresar al país sin pagar impuestos. Esto implica que los productos adquiridos serán para uso personal y no podrán tener fines comerciales ni industriales. Los límites y franquicias vigentes para ese régimen serán los que determinen cuánto puede comprar cada viajero.

Sin embargo no cualquier producto podrá venderse en estos locales. El anexo que acompaña la resolución establece una lista de artículos excluidos que Argentina adoptó en su totalidad. De esta manera, quedaronn fuera del régimen:

Vehículos, repuestos y combustibles

Alimentos de la canasta básica

Animales vivos y plantas

Armas y municiones

Tabaco y cigarrillos

Maquinaria agrícola, industrial o comercial

Electrodomésticos de gran porte

Materiales de construcción y eléctricos

Neumáticos

Ropa y calzado (excepto zapatillas deportivas y ojotas)

Las habilitaciones para operar estos comercios se otorgarán mediante llamados a licitación pública y el Gobierno podrá limitar la cantidad de locales autorizados cuando razones técnicas o comerciales así lo justifiquen.

Decreto 438/2026:

aviso_342945