Entre los principales factores que explican el deterioro del negocio mencionó la disminución del poder adquisitivo de los consumidores, que impactó especialmente en las ventas de golosinas, bebidas, cigarrillos y productos de almacén, rubros que constituyen una parte importante de la facturación de los kioscos.

A ello se suma el incremento de los costos fijos, considerando principalmente a las tarifas de los servicios públicos, con preponderancia del consumo eléctrico asociado a heladeras y exhibidores; también los aumentos de alquileres e impuestos, que de conjunto redujeron significativamente los márgenes de ganancia.

Aunque algunos indicadores comienzan a mostrar señales de estabilización, no de recuperación, referentes del sector sostienen que todavía no alcanza a los pequeños negocios de barrio, que continúan enfrentando un escenario de ventas limitadas y costos crecientes, lo que anticipa nuevos cierres y quebrantos.