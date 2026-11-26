Más de 53.000 kioscos cerraron en el país en lo que va de la gestión Milei
Brusca caída del consumo, aumentos desmedidos en gastos fijos y operativos y pérdida de rentabilidad, forzaron el cierre del 50% de los kioscos argentinos.
La actividad de los kioscos atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas, en consonancia con la estrepitosa caída del consumo popular en todos los rubros y sectores.
De acuerdo a los datos difundidos por la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), más de 53.000 locales dejaron de funcionar en el país desde hace tres años; es decir, desde que Javier Milei inició su programa de ajuste perpetuo.
Si bien el factor preponderante para tal pérdida de comercios y, consecuentemente, de puestos de trabajo es la marcada caída del consumo, también influyen el incremento de los costos fijos y operativos y la pérdida de rentabilidad.
Según el relevamiento de la entidad, la cantidad de kioscos pasó de aproximadamente 112.000 establecimientos a menos de 59.000 en la actualidad, una reducción cercana al 50%. Desde el sector también advirtieron que el proceso implicó la pérdida de alrededor de 72.000 puestos de trabajo vinculados a esta actividad.
El vicepresidente de UKRA, Ernesto Acuña, sostuvo que el panorama que enfrentan los comercios de cercanía encuentra similitudes con la crisis de 2001, cuando el país afrontaba agudos problemas económicos y sociales.
Entre los principales factores que explican el deterioro del negocio mencionó la disminución del poder adquisitivo de los consumidores, que impactó especialmente en las ventas de golosinas, bebidas, cigarrillos y productos de almacén, rubros que constituyen una parte importante de la facturación de los kioscos.
A ello se suma el incremento de los costos fijos, considerando principalmente a las tarifas de los servicios públicos, con preponderancia del consumo eléctrico asociado a heladeras y exhibidores; también los aumentos de alquileres e impuestos, que de conjunto redujeron significativamente los márgenes de ganancia.
Aunque algunos indicadores comienzan a mostrar señales de estabilización, no de recuperación, referentes del sector sostienen que todavía no alcanza a los pequeños negocios de barrio, que continúan enfrentando un escenario de ventas limitadas y costos crecientes, lo que anticipa nuevos cierres y quebrantos.
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