El bono de casi medio millón de pesos que ANSES otorgará en marzo: ¿para quiénes?
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,8% producto de la inflación de diciembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de marzo, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Quiénes pueden acceder al plus en marzo 2026
No todos pueden acceder a este cobro, ya que está diseñado para trabajadores y beneficiarios específicos del sistema de seguridad social. Podés solicitar este pago si pertenecés a alguno de los siguientes grupos:
- Trabajadores registrados que prestan servicios en el sector privado.
- Trabajadores que se encuentran cobrando a través de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART).
- Personas que perciben la prestación por desempleo.
- Trabajadores de temporada.
- Titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra del atlántico sur.
Qué se necesita para cobrar la APU por Adopción
Para acceder a la Asignación de Pago Único por Adopción, se debe presentar la solicitud dentro de un plazo determinado desde la fecha de la sentencia judicial de adopción.
La ANSES exige que la gestión se haga entre los 2 meses y los 2 años posteriores a que la adopción quede firme.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario