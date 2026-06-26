Dónde queda la Hidrovía que el Gobierno otorgó a sus amigos
Se trata de uno de los canales navegables naturales más extensos del planeta, que el Gobierno de Javier Milei entregó tras una escandalosa licitación.
La Hidrovía Paraná-Paraguay es uno de los canales navegables naturales más extensos del planeta. Se trata de una gigantesca "autopista de agua" que conecta el corazón de América del Sur con el Océano Atlántico, extendiéndose a lo largo de más de 3.400 kilómetros.
En lo que representa uno de los capítulos de sospechas de corrupción más escandalosos en lo que va de la gestión de Javier Milei, y tras un proceso signado por el amiguimos y con muchas irregularidades, el Gobierno nacional puso fin días atrás a la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
A través de la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), publicada este viernes en el Boletín Oficial, se confirmó que la empresa belga Jan De Nul —asociada a la firma local Servimagnus— continuará al frente de la Vía Navegable Troncal durante los próximos 25 años.
¿Dónde queda la Hidrovía?
Su recorrido une a cinco países de la región y va desde el puerto de Cáceres en Brasil, bajando por el río Paraguay, pasando por Paraguay, tocando el este de Bolivia, para luego internarse en el río Paraná en Argentina y desembocar en el Río de la Plata, compartiendo salida oceánica con Uruguay.
¿Qué rol cumple la Hidrovía?
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Salida de exportaciones: Es la principal vía de salida para la producción agrícola e industrial de la región. Por sus aguas circula aproximadamente el 80% de las exportaciones de granos, aceites y subproductos de Argentina.
Conectividad clave: Para países mediterráneos (sin salida directa al mar) como Paraguay y Bolivia, representa el acceso vital para comerciar con el resto del mundo de manera competitiva.
Eficiencia logística: El transporte en barcazas a través de los ríos permite mover volúmenes masivos de carga (como soja, maíz, hierro y combustibles) a un costo económico y ambiental significativamente menor que el transporte terrestre por camión o tren.
Desarrollo geopolítico: Funciona como un eje de integración económica y comercial entre los cinco países firmantes del Tratamiento de la Hidrovía, siendo un área estratégica de constante discusión técnica y política sobre el dragado (limpieza del fondo) y el cobro de peajes.
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