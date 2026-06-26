Dónde queda la Hidrovía que el Gobierno otorgó a sus amigos

¿Dónde queda la Hidrovía?

Su recorrido une a cinco países de la región y va desde el puerto de Cáceres en Brasil, bajando por el río Paraguay, pasando por Paraguay, tocando el este de Bolivia, para luego internarse en el río Paraná en Argentina y desembocar en el Río de la Plata, compartiendo salida oceánica con Uruguay.

¿Qué rol cumple la Hidrovía?