El CEO de Binance confirmó que cubrirá los activos sustraídos en el ciberataque
La compañía informó que mientras se lleva adelante la investigación del hecho “ha comenzado a recuperar los activos afectados para los usuarios”.
Luego de Binance informara que “ha comenzado a recuperar los activos afectados para los usuarios” y se comprometiera a cubrir eventuales pérdidas, su CEO, Richard Teng, ratificó que la plataforma cubrirá con recursos propios las pérdidas causadas por el ciberataque.
Como ya se informó, el jueves último la compañía sufrió un hackeo mediante el cual los atacantes sustrajeron más de US$6.300 millones en activos digitales, convirtiéndose así en el mayor robo en la historia de las criptomonedas.
Inmediatamente, Binance suspendió todos los depósitos y retiros y en coordinación con otros actores del ecosistema blockchain, congelaron cerca de US$3.000 millones del monto afectado, y así mitigar parcialmente el impacto del ciberataque.
Hasta donde se sabe, los piratas informáticos lograron acceder a la notebook de un ingeniero de operaciones (DevOps) de la compañía, pero también desde otros puntos sensibles —según advirtió Teng—, para infiltrarse en los sistemas internos y ejecutar de forma fulminante retiros masivos desde las que se denominan “billeteras calientes” (hot wallets) en red, como Bitcoin, Ethereum y Tron.
La respuesta del CEO de Binance
Tras reconocer el hecho, Binance comunicó que “ya ha reservado más de US$6.340 millones de fondos de la empresa para cubrir este incidente”, US$5.000 millones de los cuales “ya se mantienen en los activos exactos de tokens que se vieron afectados”.
Y mediante un video publicado en redes sociales, el CEO Richard Teng ratificó esa reserva para responder con fondos propios a los activos sustraídos. “Estamos comprometidos a cubrir todas las pérdidas derivadas del hackeo con fondos de la empresa”, aseguró.
Ante la inquietud de los usuarios por la paralización de las operaciones, el ejecutivo afirmó que los activos de los clientes permanecen seguros y que se trabaja para reanudar los retiros este mismo fin de semana. No obstante, aclaró que “no lo reactivaremos hasta que supere pruebas rigurosas”, lo que podría ocurrir el próximo domingo.
Teng también informó que la empresa trabaja con autoridades, compañías de inteligencia de blockchain, emisores de tokens y otros exchanges para rastrear los fondos y recuperar los activos que aún permanezcan fuera de su sistema y control.
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