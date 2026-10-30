El CEO de Binance confirmó que cubrirá los activos sustraídos en el ciberataque

Y mediante un video publicado en redes sociales, el CEO Richard Teng ratificó esa reserva para responder con fondos propios a los activos sustraídos. “Estamos comprometidos a cubrir todas las pérdidas derivadas del hackeo con fondos de la empresa”, aseguró.

Ante la inquietud de los usuarios por la paralización de las operaciones, el ejecutivo afirmó que los activos de los clientes permanecen seguros y que se trabaja para reanudar los retiros este mismo fin de semana. No obstante, aclaró que “no lo reactivaremos hasta que supere pruebas rigurosas”, lo que podría ocurrir el próximo domingo.

Teng también informó que la empresa trabaja con autoridades, compañías de inteligencia de blockchain, emisores de tokens y otros exchanges para rastrear los fondos y recuperar los activos que aún permanezcan fuera de su sistema y control.