Carlos Melconian advirtió por la salida de dólares, la falta de reactivación y el futuro del plan de Milei

Según explicó, apenas un 20% de la economía muestra un desempeño positivo gracias al impulso de sectores como la minería, el agro y Vaca Muerta, mientras que entre un 40% y un 50% permanece "hundido".

Como ejemplo, señaló que la industria continúa un 11% por debajo de los niveles registrados al inicio de la gestión de Milei y que el consumo masivo sigue estancado en rubros como supermercados y electrodomésticos.

"Al no llegar a la calle y tener a la mitad del país parado, se abre un signo de interrogación enorme sobre cómo sigue", planteó ante empresario.

Inflación, actividad y el desafío electoral

También sostuvo que el Gobierno deberá resolver la tensión entre continuar bajando la inflación o impulsar la actividad económica de cara a las elecciones de 2027. Aunque destacó la desaceleración del índice de precios, advirtió que la inflación núcleo permanece estancada en torno al 2% mensual y consideró que "es muy difícil ir por un plan de colapso total sin congelar la economía aún más".

En esa línea, el economista dijo que "después del Mundial deben tomar una decisión: si quieren continuar así o tirarse un lance. Si no hubiera elecciones, sigo así. Afortunadamente hay elecciones".

"Los meses que vienen son la última oportunidad, antes de que el ruido político y la campaña electoral se metan", advirtió.

Por último, Carlos Melconian aclaró que sus cuestionamientos no implican un pedido de devaluación y aseguró que comparte el rumbo general del Gobierno, aunque mantiene diferencias sobre aspectos centrales del programa económico.

"No soy un devaluador serial", remarcó, antes de insistir en que sus observaciones responden a problemas estructurales y no a una coyuntura puntual.

Al comparar la situación actual con otros períodos de la economía argentina, subrayó: "No es el '94 de Menem, ni el 2006 de Kirchner, ni el 2010 de Cristina. Es una economía muy gris". En este contexto, indicó que el interrogante es si ese escenario terminará siendo "gris claro o gris oscuro".

No obstante, reconoció una ventaja política para el oficialismo: "El hecho de que no haya nadie enfrente, hoy le juega competitivamente a favor".