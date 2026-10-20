El Gobierno aprobó paritarias y un gremio cobrará ahora un salario básico por encima de $1.500.000
Se trata del Sindicato de Perfumistas, cuyo acuerdo establece la reapertura de paritarias en marzo. Todos los detalles.
El Sindicato de Trabajadores Perfumistas alcanzó un nuevo acuerdo salarial tras paritarias con la Cámara Argentina de la Industria Cosmética y Perfumería (CAPA). El entendimiento establece un esquema de recomposición escalonado y acumulativo que se desplegará a lo largo de los próximos cinco meses, garantizando pautas de incremento hasta comienzos del año que viene.
La firma del acta paritaria se da en un contexto de desaceleración de la pauta de precios, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera el índice de inflación de septiembre (1,9%) y el acumulado de los primeros nueve meses del año (23,6%).
Cómo se aplicará el esquema de aumentos
La pauta acordada toma como base de cálculo los sueldos vigentes a junio de 2026 e introduce tramos porcentuales en tres etapas:
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Octubre 2026: 2,5% de incremento.
Diciembre 2026: 3% de incremento.
Febrero 2027: 2,8% de incremento.
Al tratarse de ajustes acumulativos, la mejora global efectiva para la escala salarial del convenio representará un 8,53% de bolsillo.
Presentismo, cláusula de negociación interna y reapertura
Dentro de las condiciones pactadas, se ratificó la continuidad del adicional por presentismo del 6% sobre los básicos de convenio, el cual se actualizará de forma automática a medida que entren en vigencia las nuevas escalas salariales.
Asimismo, la letra del acuerdo deja abierta la posibilidad de que las comisiones internas de cada compañía gestionen beneficios o porcentajes adicionales por encima del piso general pactado, en función de la realidad operativa de cada establecimiento.
El alcance del acuerdo abarca a todo el personal abocado a la fabricación, comercialización, fraccionamiento y distribución de artículos de perfumería, cosmética y tocador. Ambas partes fijaron como fecha de reapertura de la paritaria el mes de marzo de 2027, momento en que evaluarán el impacto inflacionario para definir el tramo final del periodo paritario.
Así quedaron los salarios del Sindicato de Perfumistas para octubre tras las paritarias
Los básicos de convenio de octubre quedaron establecidos de la siguiente manera:
Operarios
- Categoría “A” $ 1.569.931
- Categoría “B” $ 1.525.850
- Categoría “C” $ 1.501.564
- Categoría “D” $ 1.659.853
Plásticos
- Categoría “A” $ 1.557.536
- Categoría “B” $ 1.524.017
Laboratorio
- Categoría “A” $ 1.659.854
- Categoría “B” $ 1.620.982
Ensambladores de productos terminados en depósito
- Categoría “A” $ 1.659.854
- Categoría “B” $ 1.620.982
- Categoría “C” $ 1.524.017
Promotores
- Categoría “A” $ 1.659.854
- Categoría “B” $ 1.620.982
Expertas
- Categoría “A” $ 1.659.854
- Categoría “B” $ 1.620.982
O.U.R.
- Categoría “A” $ 1.659.854
- Categoría “B” $ 1.620.982
- Categoría “C” $ 1.524.017
Administrativos
- Categoría “A” $ 1.565.440
- Categoría “B” $ 1.544.711
- Categoría “C” $ 1.524.017
Menores
- De 16 a 17 años $ 1.150.566
Con la actualización de la escala salarial, ya se conocen los básicos de octubre para cada categoría de la actividad. Como referencia, el haber básico de un operario categoría A trepará a cerca de $1,66 millones en febrero de 2027.
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