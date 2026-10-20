El Gobierno aprobó paritarias y un gremio cobrará ahora un salario básico por encima de $1.500.000

Asimismo, la letra del acuerdo deja abierta la posibilidad de que las comisiones internas de cada compañía gestionen beneficios o porcentajes adicionales por encima del piso general pactado, en función de la realidad operativa de cada establecimiento.

El alcance del acuerdo abarca a todo el personal abocado a la fabricación, comercialización, fraccionamiento y distribución de artículos de perfumería, cosmética y tocador. Ambas partes fijaron como fecha de reapertura de la paritaria el mes de marzo de 2027, momento en que evaluarán el impacto inflacionario para definir el tramo final del periodo paritario.

Así quedaron los salarios del Sindicato de Perfumistas para octubre tras las paritarias

Los básicos de convenio de octubre quedaron establecidos de la siguiente manera:

Operarios

Categoría “A” $ 1.569.931

Categoría “B” $ 1.525.850

Categoría “C” $ 1.501.564

Categoría “D” $ 1.659.853

Plásticos

Categoría “A” $ 1.557.536

Categoría “B” $ 1.524.017

Laboratorio

Categoría “A” $ 1.659.854

Categoría “B” $ 1.620.982

Ensambladores de productos terminados en depósito

Categoría “A” $ 1.659.854

Categoría “B” $ 1.620.982

Categoría “C” $ 1.524.017

Promotores

Categoría “A” $ 1.659.854

Categoría “B” $ 1.620.982

Expertas

Categoría “A” $ 1.659.854

Categoría “B” $ 1.620.982

O.U.R.

Categoría “A” $ 1.659.854

Categoría “B” $ 1.620.982

Categoría “C” $ 1.524.017

Administrativos

Categoría “A” $ 1.565.440

Categoría “B” $ 1.544.711

Categoría “C” $ 1.524.017

Menores

De 16 a 17 años $ 1.150.566

Con la actualización de la escala salarial, ya se conocen los básicos de octubre para cada categoría de la actividad. Como referencia, el haber básico de un operario categoría A trepará a cerca de $1,66 millones en febrero de 2027.