UDA se sumó al acuerdo paritario en la Provincia: los docentes bonaerenses percibirán un 6% de aumento

Preceptor: $842.670 (sin antigüedad) y $939.044 (con 10 años).

Maestro de grado: $973.521 (sin antigüedad) y $1.079.689 (con 10 años).

Jornada completa: $1.947.043 (sin antigüedad) y $2.159.379 (con 10 años de antigüedad).

Con estos valores, al computar el Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo) de diciembre, un docente de jornada completa con máxima antigüedad percibirá un acumulado bruto estimado de $3.239.068 antes de fin de año.

Acuerdos institucionales y reapertura en diciembre

Más allá de la pauta de recomposición salarial, el acta paritaria rubricada por las entidades gremiales y las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación incluye puntos normativos y de condiciones laborales:

Digitalización educativa: Implementación definitiva del Boletín Digital en los niveles primario y secundario.

Régimen Académico: Adecuaciones normativas para la organización institucional en el nivel secundario.

Licencias: Ampliación del régimen de licencias parentales.

Convenio Colectivo: Avance en la redacción final del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector.

El Ejecutivo provincial y los representantes gremiales acordaron además retomar las mesas de negociación paritaria durante el mes de diciembre para revisar la evolución de la inflación y evaluar el cierre del ciclo salarial 2026.