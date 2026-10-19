UDA se sumó al acuerdo paritario en la Provincia: los docentes bonaerenses percibirán un 6% de aumento
El gremio aceptó la propuesta salarial. La mejora impactará de manera proporcional en los haberes de los docentes activos.
El gremio UDA (Unión Docentes Argentinos) Seccional Provincia de Buenos Aires oficializó la aceptación de la propuesta salarial emitida por la gestión de Axel Kicillof.
Con la adhesión de este sindicato, la paritaria educativa bonaerense consolida el respaldo de la totalidad de las representaciones del sector —junto a AMET, SADOP, SUTEBA y UDOCBA—, asegurando un incremento salarial del 6% dividido en dos tramos: 3% en octubre y 3% en noviembre, calculado sobre la base de los sueldos de septiembre de 2026.
La mejora impactará de manera proporcional en los haberes de los docentes activos y en los haberes de los jubilados de la provincia.
Cómo quedan las escalas salariales en octubre y noviembre
Con la aplicación del primer tramo del 3% correspondiente a octubre de 2026, los sueldos netos de bolsillo quedan conformados según las siguientes escalas de referencia:
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Preceptor: $818.840 (sin antigüedad) y $912.472 (con 10 años de experiencia).
Maestro de grado: $945.980 (sin antigüedad) y $1.049.132 (con 10 años).
Jornada completa: $1.891.960 (sin antigüedad) y $2.098.264 (con 10 años).
Para el tramo de noviembre de 2026, la aplicación del segundo 3% elevará los haberes a los siguientes montos:
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Preceptor: $842.670 (sin antigüedad) y $939.044 (con 10 años).
Maestro de grado: $973.521 (sin antigüedad) y $1.079.689 (con 10 años).
Jornada completa: $1.947.043 (sin antigüedad) y $2.159.379 (con 10 años de antigüedad).
Con estos valores, al computar el Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo) de diciembre, un docente de jornada completa con máxima antigüedad percibirá un acumulado bruto estimado de $3.239.068 antes de fin de año.
Acuerdos institucionales y reapertura en diciembre
Más allá de la pauta de recomposición salarial, el acta paritaria rubricada por las entidades gremiales y las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación incluye puntos normativos y de condiciones laborales:
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Digitalización educativa: Implementación definitiva del Boletín Digital en los niveles primario y secundario.
Régimen Académico: Adecuaciones normativas para la organización institucional en el nivel secundario.
Licencias: Ampliación del régimen de licencias parentales.
Convenio Colectivo: Avance en la redacción final del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector.
El Ejecutivo provincial y los representantes gremiales acordaron además retomar las mesas de negociación paritaria durante el mes de diciembre para revisar la evolución de la inflación y evaluar el cierre del ciclo salarial 2026.
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