El Gobierno avala el expediente 73195508 de 2026 y por el costo de vida aumenta el salario básico a $1.316.343
SUTERH y FATERYH acordaron un nuevo aumento para los encargados de edificios con aval de la Secretaría de Trabajo del gobierno de Javier Milei.
La Secretaría de Trabajo del gobierno de Javier Milei homologó un acuerdo paritario para los trabajadores de propiedad horizontal. El sindicato SUTERH y la federación FATERYH acordaron con el sector empresario un incremento salarial correspondiente al mes de octubre, el cual impactará directamente en los sueldos que se perciben en noviembre.
El acta acuerdo, validada bajo el expediente 73195508 de 2026, establece que "dada la actual situación económica y el costo de vida, estiman conveniente establecer una modificación salarial". De esta manera, el salario básico de un encargado permanente de primera categoría con vivienda quedó fijado en $1.316.343.
Cuánto cobran los encargados de edificios en noviembre de 2026
Los montos salariales varían significativamente según la función específica que desempeña el trabajador, la categoría del edificio y la disponibilidad de vivienda en el lugar de trabajo.
Los salarios mensuales para las principales funciones quedaron definidos de la siguiente manera:
- Encargado permanente con vivienda: van desde los $1.096.952 (Cuarta categoría) hasta el básico de $1.316.343 (Primera categoría).
- Encargado permanente sin vivienda: la escala comienza en $1.253.895 (Cuarta categoría) y alcanza los $1.504.674 (Primera categoría).
- Mayordomo sin vivienda: es uno de los puestos mejores remunerados, con sueldos que oscilan entre $1.296.860 y $1.556.232.
- Intendente: para esta función se estableció un salario unificado de $1.810.032 para todas las categorías.
- Ayudante de media jornada: percibirán entre $626.948 (Cuarta categoría) y $752.337 (Primera categoría).
Por su parte, el personal abocado a las tareas de vigilancia nocturna cobrará un salario de $1.339.194, mientras que quienes realicen vigilancia diurna percibirán $1.260.779, en ambos casos sin importar la categoría del edificio. En cuanto al personal jornalizado (hasta 18 horas mensuales), el valor de la hora quedó establecido en $13.746,40.
Los adicionales y pluses remuneratorios del sector
Además del salario básico, la nueva escala contempla un adicional remuneratorio mensual fijo de $65.000 para todas las categorías del convenio. A este monto se le deben sumar los pluses por tareas específicas que incrementan el salario final de los encargados:
- Retiro y clasificación de residuos: se paga $2.459,70 por unidad (destinada a vivienda u oficina) y un plus de $42.366 por la clasificación.
- Mantenimiento: la limpieza de cocheras y el cuidado del jardín suman $33.566,70 cada uno. La limpieza de piletas y el mantenimiento del agua agregan $56.467,60.
- Otros conceptos: el plus por antigüedad suma $12.539 por año (según inciso), los viáticos alcanzan los $93.483,60 y se mantiene el plus del 50% por zona desfavorable.
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